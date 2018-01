Urmas Reinsalu ei astu ise tagasi

Justiitsminister Urmas Reinsalu ei kavatse ise tagasi astuda. IRLi fraktsioon arutas asja täna ja otsustas Reinsalu otsusust toetada.

Reformierakond andis Urmas Reinsalule tänaseni aega tagasi astuda, ähvardades, et vastasel juhul avaldavad nad talle umbusaldust. Umbusaldusega lubas eelmisel nädalal kaasa minna ka mitmed koalitsiooniparteide saadikud, näiteks sotsiaaldemokraadist Hannes Hanso. Peaminister Jüri Ratas ja IRLi esimees Helir-Valdor Seeder on Reinsalu kaitsnud ja öelnud.

Reinsalu ei kavatse ise tagasi astuda. Seega esitab opositsioon tõenäoliselt täna umbusaldusavalduse.

Reinsalu osaleb täna valitsuse julgeolekukomisjoni istungil ja vastab seejärel täna kell kolm riigikogus vabaerakondlaste arupärimisele Telia väikeaktsionäride ning üleüldse väikeaktsionäride olukorra kohta.

IRLi riigikogu fraktsioon otsustas üksmeelselt toetada justiitsminister Urmas Reinsalu jätkamist ministrina ja leidis, et ta ei pea tagasi astuma.

„Loevad Urmas Reinsalu teod, mida ta on teinud ministrina, sealhulgas naistevastase vägivalla vastu võitlemisel. Mitte ebaõnnestunud sõnakasutus, mille kohta ta on ise andnud piisavad selgitused,“ ütles IRLi riigikogu fraktsiooni juht Helir-Valdor Seeder pressiteates.

„Kahetsusväärselt on Urmas Reinsalu kirjast välja rebitud üks ebaõnnestunud väljend ja sellega moonutatud kogu kirja sõnumit ja mõtet. Seda võimendatakse ja kasutatakse praegu opositsiooni poolt ära ühiskonnas ebastabiilsuse, vastasseisu ja valitsuse siseste vastuolude tekitamiseks," kirjutas ta. „Urmas Reinsalu on oma tegevusega justiitsministrina tõestanud vastupidist. Ta on loonud õigusliku raamistiku igasuguse vägivalla ennetamiseks ja vähendamiseks ühiskonnas, sh ka naistevastase vägivalla vähendamiseks,“lisas Seeder.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon otsustas ERRi teatel täna, et esialgu nad Reinsalu vastu plaanitava umbusaldusavaldusega ei ühine. EKRE on riigikogus kaalukeeleks, kelle hääled võivad saada otsustavaks Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL) kuuluva Reinsalu ametist mahavõtmisel. Vabaerakond seevastu otsustas Reinsalu umbusaldusavaldusega kaasa minna. Loe pikemalt ERRist.