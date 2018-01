Vähi sai sadamaplaaniga valitsuselt korvi

Aasta alguses küsis Sillamäe sadama nõukogu juht Tiit Vähi valitsuselt sadama reisiterminali rajamiseks viis-kuus miljonit eurot, et panna käima Kotka ja Sillamäe vahele ro-ro- ja reisilaev.

Möödunud nädalal kutsus Vähi ühise laua taha Soome äridelegatsiooni, mitu Eesti linnapead ja regionaalminister Jaak Aabi, kuid viimane ei jõudnudki Sillamäele, põhjendades seda puhkusega, kirjutas Postimees.

Aabil poleks kohale tulnutele häid sõnumeid ka olnud, sest riik ei suuda seda projekti toetada - Postimehega rääkinud majandusminister Kadri Simson leidis, et Eesti ja Soome vahelise laevaliini toetust ei peaks Vähi küsima mitte Tallinnast, vaid Brüsselist.

Vähi kinnitas, et on valmis ise laeva ostma või rentima, et liin käima panna, kuid ootab, et riik aitaks rajada korraliku taristuga reisikai. "Kui see saab olema, siis leiame või asutame ise ettevõtte, mis hakkab laevaliini opereerima. Kui riik investeerib, siis me ehitame kai. Kui ei investeeri, siis tegeleme teiste projektidega," ütles ta Postimehele.

Kui Kunda sadama omanik suudab leida investori, siis pole välistatud, et 2020. aasta paiku alustab laevaliiniga hoopis Sillamäe konkurent, kirjutas Postimees.

