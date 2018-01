Egon Elstein ostis poole Lottemaast

Ainult tellijale

Pärnu kuulsa hotelli Strand omaniku Egon Elsteiniga klappis seniste Lottemaa omanikeringi nägemus kõige paremini ning pärast teiste huviliste ärakuulamist jäi sõelale just tema, tõdes kaasomanik Rein Malsub.

Lottemaa osalus jagunebki Malsubi ja Elsteini vahel täpselt pooleks. Elsteini kasuks rääkis Malsubi sõnul see, et koostöö Strandi hotelliga on hästi toiminud Lottemaa rajamisest saati. „Peredel on lihtne ja mugav ühendada Lottemaa külastus Strandi hotelli külastusega. Strandi puhul oleme veendunud teenuste kõrges kvaliteedis ja sobivuses perega reisijatele,“ iseloomustas Malsub, miks pärast paar kuud kestnud läbirääkimisi just Strandi omaniku kasuks otsustati.

Seni kuulus Elsteini 50 protsenti Lottemaa kaasasutajatest investorite grupile, kelle moodustasid Kuldar Leis, Meelis Saaresalu, Raul Lusti, Elmer Maas ja Marin Närsk. Seniste investorite esindaja Meelis Saaresalu sõnul sai nende eesmärk – Lottemaa rajamine ja kävitamine – täidetud ning sestap müüdi ka osalus. „Lottemaa loomine oli alguses vaid suur unistus ja selle ehitamisele eelnes ligi kaheksa-aastane ettevalmistustöö. Müünud investorid on suured Lotte fännid ja julged Eesti äriinimesed, kes ettevõtmisele õla alla panid,“ sõnas Malsub.