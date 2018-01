Talpsepp Singapuri konverentsist: kallis õnnestumine

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Mullu novembri lõpul Singapuris rikkusekonverentsi korraldanud investor ja varahaldur Mikk Talpsepp lükkab ümber täna meediasse jõudnud info, nagu ulatuks ürituse kahjum 900 000 euroni.

"Maailma suurimal tehnoloogiakonverentsil Web Summitil ja soomlaste Nordic Business Forumil võttis aega kaks konverentsi, et jõuda osalejate arvul üle tuhande. Web Summiti esimesel konverentsil osales 400 inimest ja teisel 1200. Meie suutsime saada tähise 1000 kätte juba esimesel aastal," võrdles ta. "Lihtsalt esimesel aastal me ei suutnud saavutada numbreid, mis nendel konverentsidel olid viiendal aastal."

Talpsepa sõnul õppis ta kogu kogemusest seda, et heast tootest ainuüksi ei piisa. "Müümine on kunst ja heade partnerite leidmine on keeruline ja võtab aega," tõdes ta. Tulemust pärssisid tema sõnutsi nii see, et konverents korraldati osaliselt nädala sees ning, et see oleks pidanud olema kolme päeva asemel kahe päeva pikkune.

Järgmist konverentsi Talpsepp vedama hakata ei soovi, viidates, et ta tahab keskenduda varahalduse juhtimisele. „Jätkamine sõltub sellest, millist koostööd meile pakutakse. See signaal, mille eduka konverentsiga välja saatsime oli väga tugev. Meie on juba kutsutud üritust korraldama nii Kanadasse, Iraani kui ka Hongkongi,“ lisas ta.

Talpsepp ei eita, et ta pidi konverentsi korraldamist omast taskust finantseerima, müües selle tarbeks maha nii talle kuuluvaid LHV aktsiaid kui ka muud vara. Küsimusele, kas järgmisel üritusel võiks kaaluda sponsorite kaasamist, vastas Talpsepp, et kuigi see on paberil lihtne, on see reaalsuses keeruline.

Täna Postimehe veebis ilmunud loo kohta ütles Talpsepp, et anonüümne isik, kes Postimehele infot avaldas, oli seda kuulnud esmaspäeval Talinnas toimunud Investeerimisklubi üritusel, kus teine ürituse korraldaja Tõnis-Denis Merkuljev sellest kõneles. „See isik noppis välja ja tõlgendas endale sobivalt andmeid, millega uskus, et saab minu isikut rünnata,“ arvas Talpsepp. „Kogu esitatud ja anonüümselt saadetud informatsioon oli väga negatiivse iseloomuga, mille eesmärk oli minu mainet kahjustada ja näidata konverentsi väga negatiivses valguses, kuigi meie konverents sai väga suurepärast tagasisidet,“ lisas ta.

Kohal käinud ajakirjanik: läbikukkumiseks ma üritust ei pea

Äripäeva börsitoimetuse ajakirjaniku Indrek Mäe kommentaar:

Ma ei oska finantsilist poolt kommenteerida, kuid kohapeal käinuna ma üritust läbikukkunuks nimetada kindlasti ei julge. Esinesid mitmed maailmaklassi nimed nagu Anton Kreil, Jim Rogers, Brian Tracy jt. Osalejaid tundus olevat tuhatkond. Konverentsi külastajatega suheldes tundus, et mulje konverentsist on positiivne. Kiideti eestlaste julgust nii suurt sammu ette võtta ning ka korraldust. Osalejaid oli kohale lennanud erinevatest maailma otstest, mulle jäi silma inimesi nii USA-st, Suurbritanniast, Prantusmaalt, Moldovast, Hiinast kui Venemaalt.

Ainsa negatiivse aspektina võib võib-olla välja tuua selle, et kahe konverentsilava peale kokku jäi kuulajaid väheks. Kui ühel laval esines maailma nimi, siis teise saali kuulajaid ei jagunud. Samuti oli algselt välja reklaamitud 3 lava, kuid lõpuks oli neid kaks.

Ajakirjanik osales üritusel korraldajate väljastatud pressiakrediteeringuga ehk sissepääs oli temale tasuta.