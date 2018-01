Euroopa Keskpank rahapoliitikat ei muutnud

Ainult tellijale

Hoolimata Euroopa hoogu koguvast majanduskasvust jättis täna euroala rahapoliitikat arutanud Euroopa Keskpank (EKP) põhilised intressimäärad ja võlakirjade ostuprogrammi endisele tasemele.

Ka võlakirjade ostuprogrammiga jätkatakse EKP nõukogu otsuse järgi senisel tasemel 30 miljardi eurot kuus kuni varem välja kuulutatud tähtajani 2018. aasta septembri lõpus, mida võib vajaduse korral ka pikendada nii kauna, kuni inflatsiooni areng on EKP nõukogu hinnangul püsivalt kohandunud ja kooskõlas nõukogu inflatsioonieesmärgiga, mis on 2 protsenti.

See tähendab, et keskpanga pakutavate refinantseerimisoperatsioonide intressimäär on nullis, laenamise püsivõimaluse intressimäär 0,25 ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäär –0,40 protsenti, teatas keskpank.

Ühtegi suuremat rahapoliitilist muutust niipea oodata ei ole, rääkis Draghi pressikonverentsil, sest väljaspool nafta hinna mõjusid ei näita euroala inflatsioon julgustavaid märke 2 protsendile tõusmise kohta. "Kas me võime kuulutada, et võit on saavutatud? Ei, veel mitte, sest hinnatõus on ikka veel väga tagasihoidlik. Meil ei ole põhjust rääkida suurtest muutustest, seega me lihtsalt jätkame senise poliitikaga," ütles ta.

Selleks aastaks prognoosis keskpank detsembris hinnatõusu 1,4 protsenti, 2019. aastaks 1,5 ning 2020. aastaks 1,7 protsenti. Hinnad tõusid detsembris Eurostati andmetel aasta varasemaga võrreldes 1,4 protsenti.

Selleks, et saaks rahapoliitikat muuta, peavad inflatsiooni kohta tehtavate prognooside põhi-, negatiivne ja positiivne stsenaarium näitama palju suuremat kokkulangevust omavahel, millest võiks järeldada, et hinnad ka 2 protsendi juurde jäävad. "Inflatsioon peab jääma 2 protsendi juurde pikemaks ajaks, see ei ole nii, et puudutab 2 protsendi piiri ja kõik, aitab," ütles Draghi.

Ka on Draghi sõnul allapoole geopoliitilised ja rahakursiga seotud riskid. Reuters prognoosis, et just euro kursi tõus võib olla põhjus, miks Draghi intressitõusudest ei räägi. Euro on dollari suhtes viimase poole aasta jooksul 6 protsenti kallinenud.