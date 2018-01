Piimalehmade arv tõusuteel

Esialgsetel andmetel toodeti eelmisel aastal 791 800 tonni piima ehk 1% rohkem kui aasta varem, teatab statistikaamet. Aasta lõpuks suurenes veidi piimalehmade arv ja suurenes ka aasta keskmine piimatoodang lehma kohta.

Eelmise aasta lõpu seisuga oli Eestis 251 300 veist, sealhulgas 86 400 piimalehma. 2016. aasta sama ajaga võrreldes oli veiseid 1% rohkem, ka piimalehmade arv on suurenenud 0,3% võrra. Piimalehmade arv on viimase kahekümne aasta jooksul olnud langustrendis, kuid vahepeal olid väikesed tõusud. Nüüd on see jälle kergel tõusuteel. Keskmine piimatoodang lehma kohta on aga pidevalt suurenenud. 2017. aastal oli keskmine piimatoodang lehma kohta 9159 kilogrammi ehk 281 kilogrammi rohkem kui aasta varem.

Aasta lõpus oli Eestis 284 500 siga ning 86 800 lammast ja kitse. Sigu oli 7% rohkem, lambaid ja kitsi 4% vähem kui 2016. aasta samal ajal. Linde oli aasta lõpus 2,2 miljonit ehk 3% rohkem kui 2016. aasta lõpus.

Mullu toodeti 202,5 miljonit muna ehk 2% rohkem kui aasta varem. Tapaks müüdi (k.a eksport) ja majapidamistes tapeti 106 200 tonni (eluskaalus) loomi ja linde, lihatoodang (eluskaalus) vähenes aastaga 9%. Seejuures veise-, sea- ning lamba- ja kitseliha toodang vähenes, linnuliha toodang suurenes.