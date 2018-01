AÜ: Rakvere lihakombinaat ähvardab streigiga ühinejaid

Rakvere lihakombinaadi tööandja on streigi vältimise eesmärgil hakanud oma töötajaid ähvardama vallandamise, musta nimekirja panemise ja "elu keeruliseks tegemisega", väidab ametiühing.

Ähvardused lubatakse teoks teha, kui töötajad peaksid streigist osa võtma, väidab Industriaal- ja Metallitöötajate Ametiühingute Liit oma pressiteates. AÜ lisab, et ähvardajate nimed on neile teada ja tegu on töötajate ühinemisõiguse jämeda rikkumisega.

"Meile on laekunud informatsioon, et ähvardamine toimub eelkõige ettevõtte teistes osakondades, mitte tapamajas, kus inimestel üks streigikogemus juba käes. Töötajaid püütakse mõjutada ükshaaval, aga kogu info jõuab paratamatult koheselt ka usaldusisiku ja ametiühinguni," rääkis Ametiühingute Keskliidu organisatsioonisekretär Artjom Arhangelski.

Tema sõnul püüab tööandja töötajatele jätta ebaõiget muljet, nagu oleks planeeritud streik ebaseaduslikud. "Rõhutame, et streik Rakvere lihakombinaadis toimub piinliku täpsusega seadust järgides," selgitas Arhangelski.