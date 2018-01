Luminor ja töötajad leppisid ära

Luminor Eesti ja ametiühingu esindajad sõlmisid heade kavatsuste kokkuleppe ja peatasid kollektiivlepingu läbirääkimised, teatas pank reedel.

Heade kavatsuste kokkulepe väljendab poolte vahel saavutatud usaldust ja teineteisemõistmist, seisab pressiteates. „Oleme Luminori turule tulekust alates kõvasti pingutanud, et tulla kiirelt välja töötajaid motiveeriva väärtuspakkumisega ning möödunud aasta detsembris see meil ka õnnestus. Meil on tugev ja võimekas meeskond, kelle pühendumisest oleneb suuresti ka Luminori edu ning seetõttu pakume neile parimaid tingimusi,” selgitas Luminor Eesti juht Gunnar Toomemets.

„Meie jaoks on oluline, et inimesed tahavad Luminoris töötada ja areneda ning teha just siin oma parim tööalane sooritus, mis aitaks kaasa Luminori strateegiliste eesmärkide saavutamisele,“ lisas ta.

Heade kavatsuste kokkuleppe kohta ütles Toomemets, et sellega on hõlmatud kõik Luminori töötajad ning selle sõlmimine väljendab, et pingutused on vilja kandnud, saavutatud on vastastikune usaldus ning võimalik on koos edasi liikuda.

Ametiühingu peausaldusisik Tiina Kukk lisas: „On hea meel, et meie poolteist aastat tehtud töö on kandnud vilja ning olulistes küsimustes saavutati teineteisemõistmine. Allkirjad sai kokkulepe, mis väärtustab Luminori töötajaid ning on heaks vundamendiks usaldusele ning edasisele konstruktiivsele koostööle."

Aastaid tagasi alanud tüli viimastest arengutest saab lugeda näiteks sellest artiklist.