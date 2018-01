FI: EstateGuru kaasuses võib olla huvide konflikt

Finantsinspektsiooni arvates on tänases Äripäeva kaaneloos lahti kirjutatud EstateGuru Toome puiestee kaasus just selline juhtum, mille reguleerimiseks soovitakse ühisrahastuse reguleerimist.

Äripäev kirjutas täna, kuidas eelmise aasta teisel poolel viis ühisrahastusplatvorm EstateGuru ellu suurt päästeoperatsiooni, et tulla puhta nahaga välja hapuks läinud Toome puiestee 86A objekti ning Urmas Labandega seotud Omale OÜ laenust. Novembris suudetigi raha investoritele tagasi maksta, kuid selgus, et tagatisvara liikus enne seda EstateGuru kontrolli all oleva ettevõtte alla.

Suurväli lisas, et ajakirjanduse roll on tarbijate teadlikkust kasvatada. „Kindlasti peame oluliseks, et ajakirjandus uuriks ja kirjutaks sellistest juhtumitest võimalikult objektiivselt ja kajastaks neid ning seeläbi tõstaks tarbijate teadlikkust võimalikest riskidest, mis on seotud reguleerimata ühisrahastusega.“

Praegu ei kuulu EstateGuru tegevus finantsinspektsiooni haldusalasse. „Finantsinspektsioon ei ole väljastanud EstateGuru OÜ-le ühtegi tegevusluba ja EstateGuru OÜ ei osuta finantsinspektsiooni järelvalve alla kuuluvaid finantsteenuseid,“ kinnitas Suurväli.

Tema sõnul jälgib finantsinspektsioon, et nimetatud ettevõtja ja temaga sarnased ettevõtjad ei osutaks reguleeritud finantsteenuseid nagu väärtpaberite pakkumise korraldamine, krediidiastuse tegevusalal tegutsemine või füüsilistele isikutele krediidi andmine.