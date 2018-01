Paljaks kistud: EstateGuru hapu laenu kaasus

145 000 eurot, mis jäi lihtsalt üle

Pärast EstateGuruga seotud Fintech Partnersi ning Eesti Inkasso vahelist tehingut kustutati Toome puiestee objektilt EstateGuru tagatisagendi kasuks olnud 300 000 euro suurune hüpoteek ning seati uus hüpoteek 300 000 euro ulatuses Tallinna Äripanga ning 100 000 euro ulatuses BestCredit OÜ kasuks. Samuti tasuti võlg koos viiviste ning intressidega EstateGuru investorile. Lisaks selgub, et Eesti Inkasso, kelle omandisse objekt liikus, omanike hulka kuulub ka BestCredit.

See tähendab, et objekti liikudes EstateGuruga seotud ettevõtte alt Eesti Inkasso alla seati vähemalt 400 000 euro väärtuses hüpoteeke. Investoritele tasuti sellest aga võla põhiosa 224 000 eurot. Sellele lisandusid hüvitised, intressid ja viivised ning arvestades, et EstateGuru pressiteate kohaselt kujunes investori kogutootluseks 13,72 protsenti, oli ühisrahastusplatvormi täiendava kulu suuruseks 30 732,8 eurot. Pärast kohustuste täitmist jäi saadud rahast üle seega vähemalt 145 000 eurot.

“Meie investorite nõuded said kogu ulatuses kaetud, mis oli ka tehingu tingimus,” rääkis Stamm. “Kõik muud tehingu tingimused, sh laenusumma, on juba laenuvõtja ja uue laenuandja vaheline äriline kokkulepe, mis ei puutu enam EstateGurusse ega kolmandatesse isikutesse.”

Äripäeva viite peale, et EstateGuru riskis tagatisvara enda kontrolli alla võttes sisuliselt sellega, et saab ka ise kahju, ning õhus oli oht, et laenu mittetasumisel tuleb ikkagi hageda Urmas Labandega seotud Omale OÜd või isikliku käenduse andnud Labandet ennast, Stamm probleemi ei näinud.

“Neid põhjusi oleme me ka korduvalt avalikult selgitanud ja põhjendanud,” märkis ta. “Laenu pikendati vastavalt EstateGuru kasutajatingimustes ettenähtule kahel korral: esmalt oli laenu pikendamise võimaldamise tingimus lisatagatise seadmine, teisel korral oli pikendamise tingimuseks tagatisvara EstateGuruga seotud ettevõtte kontrolli alla viimine,” kommenteeris ta.

EstateGuru kinnitusel on nende eesmärk kaitsta investorite huve ja antud tingimuste täitmisega paranesid investorite võimalused investeering kogu ulatuses ja võimalikult kiiresti tagasi saada. “Olime kindlad, et investorite nõue on võimalik katta tagatisvara müügist,” ütles Stamm.