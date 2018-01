VEB panga juht: sanktsioonid on nagu vihm

Vnešekonombanki ehk VEB panga juht Sergei Gorkov leiab, et Venemaaal pole vaja karta USA uusi sanktsioone - ta soovitab neisse suhtuda nagu vihma.

"Arvan, et pole vaja karta. Sanktsioonidesse tuleb lihtsalt suhtuda nagu vihma. Te teate, kuidas me vihmasse suhtume? Kui on, siis on, ja töötame ka vihma ajal," rääkis ta Vene telekanalile Rossija24 antud intervjuus.

USA administratsioon esitab arvatavasti täna Kongressile nn Kremli ettekande ehk nimekirja ametiisikutest, poliitikutest ja suurettevõtjatest, kellel on seosed Venemaa võimuladvikuga. See nimekiri on USA uute sanktsioonide rakendamise aluseks.