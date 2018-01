11 dollarit varastanud krüptopettur jättis maha vulgaarse sõnumi

Ethereumi krüptorahavõrku kasutanud idufirma kaasas investoritelt täpselt 11 dollarit ning kadus seejärel jäljetult, jättes maha vaid sõna „peenis“.

Idufirma väitis alguses, et nende äriplaan on jälgida tarneahelas olevaid juurvilju, kasutades plokiahela tehnoloogiat. Nüüd on Prodeumi veebilehel ümbersuunamine Twitterisse.

Financial Timesi blogi Alphaville kirjutas, et algselt oli ettevõtmise veebiküljel Leedu suunakoodiga telefoninumber, mis aga ei töötanud. Vahepeal suunas Prodeumi veebikülg ka Bitfluri lehele. See on idufirma, mis väidab, et pakub teenust, mis võimaldab krüptovaluuta omanikel seda päriskaupade vastu vahetada.

Bitflur oli registreeritud samale Panama aadressile, millega oli seotud ka Prodeumi leht. Samuti oli selle teenuse kodulehel jutuaken.

„Tere! Mis on Bitflur?“ küsis Financial Timesi ajakirjanik tekstikastis.

„See on peenis,“ vastas veebikülg.

Vestluse edenedes selgitas ajakirjanik, et otsib Prodeumi veebikülge, mille peale talle vastati, et anonüümne vestluspartner häkkis Prodeumi sisse. Seejärel avaldas ajakirjanik, et töötab Financial Timesi heaks ning küsis, kas vestluskaaslasel on midagi lugejatele öelda.

„Ma pean ütlema, et OSTKE BAZINGACOINI,“ vastati talle.

Bazingacoin kaasab parajasti raha ning kirjelduse järgi on see detsentraliseeritud internetihuumori andmebaas, märkis Financial Times.