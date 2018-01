Hangetega tõotab tulla palju kemplemist

Lihthanke piirmäär ei ole ainult 30 000–60 000 eurot, nagu on riigiasutuste hangitavate asjade ja teenuste puhul. Näiteks Eesti Energia võrgu ehitustööde lihthankes on lepingu eeldatav hind 300 000–5,5 miljonit eurot (ilma käibemaksuta). Riigiasutuste puhul on lihthankega ehituse tellimisel eeldatav maksumus 60 000–150 000 eurot. Seega leidub hulk lihthankeid, mille hind on turu mõttes suur või väga suur.

Rahandusministeeriumi andmetel tehti 2016. aastal enim just lihthankeid – need moodustasid kõikidest hangetest ca 65%. See tähendab, et ca 65% hangete puhul saab pakkuja ebasoodsa otsuse vaidlustada varasema 10 päeva asemel vaid 3 tööpäevaga.

“Võin öelda, et kolme tööpäeva pikkune tähtaeg ei ole pakkujatele piisav, et keerukates vaidlustes välja selgitada, kas hankija otsused näiteks konkurendi pakkumuse vastavuse kohta on põhjendatud või mitte,” sõnas Härginen.

Kuna uue seaduse eesmärk on aidata väikese ja keskmise suurusega ettevõtjaid paremini riigihanketurule, takistab liiga lühike tähtaeg pakkujatel oma õiguste eest seismist. Eriti arvestades, et lihthanked on just need, mille vastu väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad rohkem huvi tunnevad.

Nii tekibki küsimus, kas riigihanke- ja vaidlustusmenetluste kiirendamine omaette eesmärgina on nii oluline, et selle tulemusena pakkujad oma õigusi sisuliselt kaitsta ei jõua. Või kui jõuavad, siis küsitava kvaliteediga.