Prantsusmaa majandus lõpetas aasta tugevalt

Prantsusmaa võlakirjad on oluline komponent Eesti stabiliseerimisreservis.

Prantsusmaa majandus sai 2017. aasta lõpus korraliku hoo sisse ning tegi kuue aasta parima tulemuse.

Kvartalivõrdluses kasvas Prantsuse majandus oktoobrist detsembrini 0,6 protsenti, vahendas Financial Times statistikaameti andmeid. Täpselt sama suurt tõusu ootasid ka FactSeti küsitletud analüütikud.

„Prantsuse majanduse jaoks tugev lõpp 2017. aastale,“ vahendas Financial Times Pantheon Macroeconomicsi analüütikut Claus Visteseni, kelle sõnul oli korralik investeeringute ja tootmise kasv tööstuse võtmesektorites jätkuvalt põhiline Prantsuse majanduse tugisammas.

Euroala suuruselt teist majandust Prantsusmaad on aidanud Euroopa majanduse üldine kasv, ent ka rekordeid lööv maailmakaubanduse maht.

Kogu 2017. aasta peale kokku kasvas Prantusse majandus 1,9%, mis oli kiireim tase alates 2011. aastast. Rahandusminister Bruno Le Maire tervitas uut rekordit ning hindas, et see on märk president Emmanuel Macroni valimisest, mis ministri arvates tõstis kodumajapidamiste ja ettevõtete kindlustunnet.