Riigi riskiraha juhtija teeb uue fondi

Nii enda kui riigi riskiraha juhtiv investeerimisfirma Tera Ventures loob tänavu 55 miljoni euro suuruse uue seemnefondi, mis investeerib vähemalt 30 idufirmasse.

Ta tõi esile, et seemnefaasi kapitali leiab turult jätkuvalt vähe, ent siinne regioon on ülemaailmne innovatsiooni jõujaam, milles on hulgaliselt edukaid idufirmasid, kasvanud ettevõtteid ning väljumisi. Otsa sõnul on seda mõistnud paljud hilisema faasi riskikapitalistid, sealhulgas need, kes on investeerinud Tera portfelliettevõtetesse.

Tera Venturesi asutasid 2016. aastal Andrus Oks, Stanislav Ivanov ning James McDougall. Lisaks kuulub meeskonda Californias tegutsev Erik Anderson ning Martin Hendre.

Mullu mais asutas Tera esimese fondi, reorganiseerides vahendid, mida tiimiliikmed juba varem riigile kuuluva SmartCapi jaoks haldasid.

Eesti Arengufond, selle investeerimisettevõte SmartCap ja Tera Ventures sõlmisid eelmise aasta mai alguses lepingu, millega läheb riigi otseinvesteeringute portfell ja jätkuinvesteeringuteks täiendava kapitali juhtimine üle erafondivalitsejale Tera Ventures.

Riik on Eesti Arengufondi ja SmartCapi vahendusel aastatel 2007-2017 panustanud riskikapitali-investeeringutesse ligi 33 miljonit eurot. Sellest summast on arendatud ja müüdud näiteks Fits.me, Vitalfields ja GrabCAD. Üleantavas portfellis on 12 ettevõtet, nende seas Cleveron, Jobbatical, Lingvist, Monese ja Realeyes.

Tera Venturesi loodud esimese fondi registreeris finantsinspektsioon Eesti esimese usaldusfondina. Riskikapitalifirma investeerib loodud fondi ka ise ning juhib seda turutingimustel, vahendas SmartCap maikuises pressiteates.