Lätis vaieldakse Taxify saatuse üle

Lätis räägitakse juba mõnda aega, et Taxify võib sealselt turult lahkuda. Olukord pole aga sugugi nii ühemõtteline ning teadmatuses on nii ettevõtte esindajad kui ka kliendid.

Täna on jälle Seimi komisjoni laual reisijaveo seaduse muudatused. Kuigi komisjon juba võttis muudatused vastu, otsustas valitsus seadusesse parandusi lisada - Taxify esindajate hinnangul muudavad need ettevõtte tegutsemise Lätis peaaegu võimatuks. Eksminister Matiss aga kinnitas, et pole mingit alust väita, et Taxify Lätis seadusi rikuks.

Vastuseks nendele, kes väidavad, et Taxify tegevus on ebaseaduslik, ütles Läti raadiole antud intervjuus riigi endine transpordiminister ja praegune parlamendisaadik Anrijs Matiss, et Taxify pole Lätis ühtegi seadust rikkunud.

„Nad maksavad makse palju korralikumalt kui teised transpordifirmad,“ rääkis Matiss. „Võib tellida takso, millel ei käivitu taksomeeter, paljusid sõite üldse ei arvestata. Kui me parlamendis neid küsimusi arutasime, siis riigitulude teenistus ütles, et Taxifyl on maksudega kõik korras.“

Muidugi on ka teiste riikide näitel selge, et klassikalised taksomeetriga vedajad ei taha konkurentsi, tuues ettekäändeks juhtie ebaprofessionaalsuse, märkis Matiss. „Midagi halba pole juhtunud, aga igal pool on taksosektor nende vastu,“ imestas Matiss.

Taxify piirkonnajuht Juris Krumins on kindel, et Lätis on palju juhte, kes soovivad oma autoga taksot sõites lisa teenida, kuid praegu ei riski seda teha, sest pole teada, milline see seadus tuleb.

Taksojuhtide liidus vaadatakse kogu teemale kõõrdi pilguga. Seal leitakse, et Taxify juhid kaevavad ise endale auku – neil pole ametlikke pabereid, süsteem võib nad ilma põhjenduseta blokeerida, ja see raha, mida juht saab, pole ju tema palk, loetles liidu juht Gennadi Aksjonov. „See pole palk, vaid sissetulek – sellelt tuleb maksud maksta. Ei maksa neid kahte mõistet segi ajada. Kui trikimees võtab mütsi peast ja sealt paistavad jänesekõrvad, on kõik lahe. Aga kui jänes kaob, siis ei taha meie poliiitikud mõelda, kuhu kadus raha, mis justkui teeniti legaalselt. Vähemalt poolteist miljonit eurot on kadunud eikuhugi – aga see pole nende asi, vaid maksuameti ja teiste organite rida,“ jutustas Aksjonov kujundlikult.

Uues redaktsioonis autovedude kohta on öeldud, et inimene, kes vabal ajal tahab reisijaid vedada, peab registreerima ettevõtte, saama ettevõttele ja autole litsentsi ning maksma selle litsentsi omanikuna sotsmaksu.