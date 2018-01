Savisaare fänni üürivõlg jääb Tallinna linnal saamata

Ainult tellijale

Tallinna linnavalitsus kannab pankrotistunud kunstniku Neeme Lalli ligi 20 000 euro suuruse üürivõla lootusetu nõudena raamatupidamisaruandest välja.

Lall on teada-tuntud eelmise Tallinna linnapea ja Keskerakonna eksesimehe Edgar Savisaare fänn, kes oli alati esirinnas ka Keskerakonna korraldatud meeleavaldustel. Viimastel kohalike omavalitsuste valimistel kandideeris ta edutult Tallinnas Savisaare ja Tegusa Tallinna valimisnimekirjas.

Äripäev kirjutas 2013.a sügisel, kuidas Lall kasutab juba aastaid vanalinnas Tallinna linnale kuuluvat korterit, selle eest sentigi maksmata.

Lall nõustus toona, et kasutab ruume ebaseaduslikult, kuid sellele oli tal ka selgitus. Nimelt on ta neid vanalinna ruume skvottinud. Skvottimine on kasutuseta maa-ala või hoone loata kasutamine eluasemena või ürituste korraldamiseks.