Ikea asutaja hiigelvarandust pärijad ei näe

Laupäeval siit ilmast 91aastasena lahkunud Ikea asutaja Ingvar Kampradi 58,7 miljardi dollarilisest varast pärivad tema järeltulijad vaid umbkaudu kuuendiku.

Bloombergi miljardäride indeksis kaheksandal kohal asunud Kamprad pani enne surma paika struktuuri, mille järgi läheb enamus tema varast Ikea brändi iseseisvuse ja ellujäämise kindlustamiseks. Kamprad usaldas juba aastakümnete eest kontrolli Ikea üle fondide ja holding-ettevõtete võrgustikule, vahendas Bloomberg.

Seetõttu ei saa ka tema pärijad otsest kontrolli firma üle. Kampradi plaani järgi jääb neile aga kontroll perefirma Ikano Groupi üle, mille varasid hinnati 2016. aastal kümnele miljardile dollarile.

Suurema osa Ikea poodide omanik on Hollandis registreeritud Stiching Ingka Foundation, mis loodi eesmärgiga annetada raha heategevusele ning toetada innovatsiooni disainitööstuses. Siiski on see vaid osa fondi tegevusest – fondi põhikiri lubab poodidest teenitud tulu ettevõttesse tagasi investeerida. Kampradi perekonnale fondi osakuid ei kuulu.