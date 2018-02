Toftan valmis miljarditehase leppe kohtusse kaebama

Ainult tellijale

Kui Riigimetsa Majandamise Keskus peaks Est-Foriga pikaajalise tarnelepingu sõlmima, on konkurendid Toftanist valmis kohtusse minema.

Põhjuseks on Toftani eelmisel aastal valminud 30 miljoni eurone saeveski, millega praegu paberipuiduks minevat tooret — 8-18 sentimeetrise ladvaläbimõõduga okaspuud — saaks kasutada palgipuuna.

Või teine variant – teha palkidest tselluloos, sellest tuntud pabertoode – kord kasutust ja siis vetsupotist alla. Või kärinal internetikauba küljest ära ja siis prügikasti. Martin Arula

"RMK ja teiste metsafirmade paberipuu virnades on üle 50 protsendi meile saagimiseks sobivat tooret. Maksaksime selle eest kindlasti rohkem, kui see oleks enampakkumistel saadaval. Olemegi tühjendanud raudteeterminale ja ostnud metsast paberipuitu, aga seda ainult erasektorist, Eestist ja Lätist," rääkis Arula.

Nii Est-For Investi juhid kui ka RMK kinnitavad, et puidurafineerimistehase toore liigub praegu lihtsalt rongidega sadamatesse ja sealt Skandinaavia tselluloositehaste poole. "Ligikaudu 2 miljonit tihumeetrit ümarpuitu aastas viiakse sadamate kaudu välja, sellele lisandub puiduhake. See olukord häirib Eestis kõiki juba 25 aastat, nii metsaomanikke kui tööstust," ütles RMK juht Aigar Kallas kolmapäeval.

Hoopis mõistlikum kasutusviis

Arula on kindel, et sellele toormele leidub hoopis parem kasutusvõimalus ja mõistlik on saata suur osa paberipuust „pikale eluringile“ – teha sellest saematerjal, millest Toftani kliendid toodavad mööblit, maavärinakindlate majade karkassiposte, terrassilaudu, kokkupandavaid aiamaju, palju muud. Ülejäävatest jäätmetest saab omakorda teha tsellulloosi või pelleteid.

"Või teine variant – teha palkidest tselluloos, sellest tuntud pabertoode – kord kasutust ja siis vetsupotist alla. Või kärinal internetikauba küljest ära ja siis prügikasti," lisab ta.