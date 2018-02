Miks on praegu parim aeg kinnisvarasse investeerimiseks?

05. veebruar 2018, 18:15

Kõrgete kinnisvarahindade üle nurisev investor saab muuta strateegiat ehk mitte panustada hinnamuutusele, vaid näiteks rahavoole, rõhutas kinnisvarainvestor ja kauaagne majandusanalüütik Ruta Arumäe kinnisvarasse investeerimisest kõneleveas Äripäeva raadio saates Kasulik Äripäev.

Kinnisvara on tema sõnul alati tundunud kallis konkreetses ajahetkes, samas liiguvad hinnad alati siiski üles. „Võib rääkida, et kriisi põhjas olid kinnisvarahinnad maas ja võis kinnisilmi osta ning hinnad tõusevad niikuinii,“ selgitas ta. „Hinnatõusule lootmine on üks strateegia. Kui hinnad on kerkinud, siis tuleb majandustsüklis lihtsalt strateegiat muuta.“

Saatest selgub, millised võimalused selleks on, kas hindade kukkumine tuleb enne börsilt või kinnisvarast, mis objektidesse Arumäe ise investeerib, kuidas kinnisvarainvestor aktsiainvestori pealt spikerdada saab ning miks ei tasu aastaid hindade kukkumist oodata.