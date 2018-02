Ainult tellijale

Taxify: meie hinnasüsteem on juhtide kasuks

Lennart Käämer 05. veebruar 2018, 13:13

Taxify taksojuhid avaldasid ettevõtte peakontori ees meelt uue hinnapoliitika vastu. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180205/NEWS/180209855/AR/0/taxify.jpg

Reedel Tallinnas protestinud Taxify autojuhid leiavad, et ettevõtte uus hinnasüsteem on vastutulelik küll kliendile, kuid autojuhte endid pitsitab see kõvasti. Taxify aga leiab, et uus süsteem on rohkem motiveerivam.

Taxify juhtide haldur Maria Jürisson ütleb, et uus hinnastamise süsteem on dünaamiline ja automaatne jaendiselt nõudluspõhine. „Vahetasime varasema ülelinnalise hinnastamise välja piirkonnapõhise vastu. Tavalisel ajal maksab klient baashinda, aga kui kuskil tekib juhtide defitsiit, siis rakendub automaatselt hinnakordaja. See motiveerib juhti kliendi juurde sõitma ja tagab kliendile suurema tõenäosusega teenuse,“ selgitas Jürisson.