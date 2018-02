Eestis kallineb toit kiiremini kui mujal

Kui Eestis jätkus aasta algul kiire toiduainete hinnatõus, siis maailmas on toiduainete kallinemine aeglustunud, kommenteeris jaanuari hinnatõusu statistikat Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik.

„ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) andmetel toiduainete hinnad maailmas USA dollarites arvestatuna tänavu jaanuaris eelneva kuuga võrreldes ei muutunud ja näiteks piimatoodete hinnad langesid neljandat kuud järjest,“ kirjutas Elmik.

Swedbanki vanemökonomist märgib, et Eestis kulub kõige suurem osa, ligi veerand, pere igakuistest väljaminekutest endiselt toidule. 1993. aastal ulatus toidu osakaal pere-eelarves 44% protsendini. „Eestlaste elatustase on viimase paarikümne aasta jooksul oluliselt tõusnud,“ ütleb Elmik. „Hinnatase, sh toiduainete hinnad, on alates 1995. aastast kasvanud üle kahe korra, samal ajal kui keskmine brutopalk on kasvanud 8 korda ja keskmine vanaduspension 9,5 korda.“