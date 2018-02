Riigikohtu esimees: kohtusüsteem vajab digimuutust

Riigikohtu esimees Priit Pikamäe tõdes täna kohtunike ees peetud kõnes, et kohtusüsteemil tuleb infotehnoloogia mõjul tahes tahtmata teiseneda – loobuda tuleks paberdokumentide vormistamisnõudest menetlusseadustikes.

Riigikohtu esimehe hinnangul ei tähenda digitaalne kohtutoimik praegusel kujul midagi enamat, kui seni paberil olnud kohtuasja materjali kuvamist edaspidi arvutiekraanil.

„Olen seda meelt, et kui me soovime õigusemõistmist tõeliselt innovatiivselt IT-lahendustega siduda, siis vajame esmalt õigusmenetlusi endid puudutavat paradigma murrangut. Edasiminekuks oleks õigusmenetlustes tarvis sarnast mõttemudeli muutust, nagu see leidis aset digiallkirja puhul. Ilmselt ei arva täna enam keegi, et digiallkirja andmiseks tuleb esmalt paberile kirjutatud allkiri arvutisse skaneerida,“ sõnas Pikamäe.

Senisest enam tuleks tähelepanu pöörata ka sellele, kuidas infotehnoloogia võimalusi õigusemõistmisega siduda. „Platvormid, mis võimaldavad kõigest paari sekundiga läbi töötada miljoneid lehekülge leidmaks näiteks pankrotimenetluseks või maksukuriteoks vajalikku teavet, võimaldavad hoida märkimisväärselt kokku juristide tööaega. Samamoodi võiks kokkuvõttes kohtute töökoormust leevendada see, kui pakkuda kohtusse pöördujate abistamiseks välja arvutiprogramm, mis hindab isiku perspektiivi saada oma õiguste kaitseks riigi õigusabi,“ tõi Pikamäe ettekandes näiteid.

Seevastu rakenduse osas, mis võtaks inimestelt õigusemõistmise üle ja kus kohtunikke asendaks otsuse langetamisel robotid, oli riigikohtu esimees kriitiline. "Olen veendunud, et õiglustunne on midagi sedavõrd sügavalt inimlikku, et selle ülekandmine elutusse algoritmi pole lihtsalt võimalik."