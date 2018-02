Ettevõtjad rääkisid, miks nad makse ei maksa

Ettevõtjad jätavad maksud maksmata siis, kui neid on liiga palju ja need on liiga kõrged. Samuti mõjutab maksumaksmist ühiskonnas kujunenud arvamus, et Eesti poliitikud kulutavad maksumaksjate raha liiga kergekäeliselt.

Perekond on ikkagi tähtsam kui riik, eks ole. Anonüümne intervjueeritav ümbrikupalga maksmise kohta Sellistele järeldustele jõudis Ragne Käige Tartu Ülikoolis kaitstud bakalaureusetöös „Maksukäitumise ja sotsiaalse normi seosed Eesti kinnisvaramaaklerite näitel“, vahendab Äripäeva teemaveeb finantsuudised.ee. Üldiselt aga väitsid tudengi intervjueeritud kinnisvaramaaklerid, et nad maksavad makse nii, nagu seadusega nõutakse. „Oluline tegur on ka riigi kontroll ehk hirm maksuametile vahele jääda. Seetõttu maksavad maaklerid makse ausalt,“ kirjeldas Käige. Käige sõnul peavad kinnisvaramaaklerid Eesti ühiskonnas valitsevaks arusaama, et maksud on maksmiseks, ja see ajendab neid makse maksma hoolimata sellest, et nad ei tee seda meeleldi. Selgus ka, et maksude optimeerimine on kinnisvaramaaklerite silmis õige käitumine, sest optimeerides püsitakse seaduste piirides. Perekond on ikkagi tähtsam kui riik, eks ole. Anonüümne intervjueeritav ümbrikupalga maksmise kohta

Bakalaureusetöö intervjuudes küsiti arvamust juhtumi kohta, kus raskustesse sattunud ettevõtja otsustas hakata töötajatele maksma osaliselt ümbrikupalka, et oleks võimalus tegevust jätkata. „Tehku mingit muud äri või mingu tööle, miks ta võtab sellise riski. Võib-olla tal on suur pere, kuus last. Kui prioriteet on pere, siis ta toimetab õigesti. Ja nendel kõikidel inimestel, kelle ta peaks muidu lahti laskma, on perekonnad. Perekond on ikkagi tähtsam kui riik, eks ole.“

„Kui ettevõte ei suuda enam toime tulla, siis tuleb see ettevõte kahjuks kinni panna, arvan mina, või siis peab hakkama töötajaid vallandama. Mina siin küll teist võimalust ei näe … Kõik me peame makse tasuma ja sellest ei pääse … Nende töötajate perekonnad oleksid kindlasti õnnelikud, kui neil sissetulek püsiks ja elurütm väga ei kannataks … Aga jah, ühiskonnas sellist asja siiski ei aktsepteeritaks…“

„Ma arvan, et ümbrikupalka ei peaks maksma. Kui ettevõte ei suuda täispalka maksta, siis pole mõtet seadust rikkudes punnitada, pigem panna firma kinni või reorganiseerida, kui on mõistlik. Kui on perspektiivne ettevõte, kel on objektiivsed ajutised raskused, siis on vaja lahendus leida kas või maksuameti abiga.“

