Lehis: maksuameti uus idee on hirmutav

„Kui ostad päevaprae, siis see registreeruks kohe kassasüsteemi kaudu maksuameti andmetes. Siis sul pole võimalik pärast öelda, kui sa müüd 20 päevapraadi, et tegelikult osteti 2, ja ülejäänud 18 võtad mustaks kassaks ja maksad sealt ümbrikupalka,“ tõi Laid Äripäevale näite.

„Üks asi on see, kui efektiivselt see [uus plaan] töötab. Ehk kui kindel on, et need, kes neid kassasüsteeme praegu „tuunivad“, seda tulevikus edasi ei tee. Teine asi on üldisem, signaal ühiskonnale. See idee mõjub – nii palju kui ma olen lugenud erinevaid arvamusi – natuke hirmutavalt. Maksuamet võib ju selgitada, kuidas nad neid andmeid koguvad, aga inimene võib sellest natuke teisiti aru saada,“ kommenteeris Lehis Vikerraadio saates „Reporteritund“.

Lehise hinnangul tuleks pigem „vaadata maailmast neid kogemusi, kus püütakse asja mitte piitsa, vaid präänikuga lahendada: ehk et on toitlustusteenustele madalamat käibemaksumäära rakendatud, ka tööjõumaksude osas on võimalik sektoripõhiselt või muul viisil leevendusi teha.“

