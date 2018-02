Maksuameti uus plaan: restoraniarve otse nende süsteemi

Tartu Londoni, Pallase ja Sophia hotelli juhi Verni Loodmaa kinnitusel on pilootprojekti kavast räägitud juba mitu aastat. „Oleme arutanud sellise süsteemi üle, see ei oleks ka midagi erakordset, näiteks Rootsis see just niimoodi toimib. Paljud riigid toimetavad selle nimel, et aus ettevõtlus oleks tagatud ka toitlustussektoris. Meie huvi on aus konkurents, mille üks alus on see, et kõik maksavad ühtviisi makse – nendel printsiipidel, mis on ühiskonnas kokku lepitud,“ kommenteeris Loodmaa.

Seni ei ole plaanidest kaugemale jõutud, kuid Loodmaa sõnul on hotellide liidul hea meel, et maksu- ja tolliamet selle uuesti plaani võttis. „Kohtusime mõne kuu eest ameti direktoriga ning leppisime kokku, et kevadel teeme üheskoos kampaania sektoris ausa ettevõtluse toetamiseks,“ rääkis ta.

Mujal maailmas sarnaste kassasüsteemide ühendamiste järel tekkinud tõrgete kohta lausus ta vaid, et jaburusi ei ole vaja teha. „Loomulikult tuleb kõike kontrollida ja testida. Ega me ütlegi, et ühendame kõik kassasüsteemid kohe hoobilt ära, kõigepealt tuleb teha pilootprojekt. Samuti tuleb hinnata, kui kalliks see lõpuks osutub, nii riigile kui ka ettevõtetele,“ ütles Loodmaa.

Valdur Laidi sõnul pole ükski uus samm loomulikult imerelv, kuid „näeme, et ümbrikupalkadega võitlemisel vajame värskeid mõtteid“. Maksuameti juhi sõnul on nende eesmärk vähendada nelja aastaga ümbrikupalga saajate arvu poole võrra. Praegu saab ümbrikupalka konjunktuuriinstituudi andmetel 8–10% töötajatest.