Pavel Gammeriga seotud restoranis olid kitsed Hando ja Kristian

Hanschmidtil on poolvend Kristian Kesner, keda peetakse kiirlaenufirmas MiniCredit toimunud sahkerdamiste ajuks ja niiditõmbajaks. Sarnaselt Hanschmidtiga pole ka Kesneri elustandard hoolimata eraisiku pankrotist ning pankadele üle miljoni euro võlgu olemisest väga kehvemaks läinud.

Äripäev kirjutas 2016. aasta lõpul, kuidas MiniCrediti pankrotimenetlus tõi välja miljonite eurode eest sularaha väljavõtmisi, segaseid tehinguid seotud osapooltega ja firma pangakaardiga ööklubides tuuritamisi.

Kiirlaenuäri MiniCredit ümber on tiirelnud kirju seltskond, alates skandaalsetest ärimeestest Kristian Kesnerist, Hubert Hirvest ja Pavel Gammerist kuni vandeadvokaat Viktor Särgava, kinnisvaraärimees Ardi Roosimaa ja kunagise Läti esirikka, tuntud ekspankuri pojani. Sinna vahele jääb veel hulk tegelasi Eestist, Lätist ja Venemaalt. Laenuäris on põimunud üllatavate tegelaste huvid ning iseloomulik on segane omanikering.

Äripäev avalikustas, et MiniCrediti Swedbankis ja SEBs asuvate arvelduskontode väljavõtete kohaselt on toimunud hulgaliselt arveldusi seotud osapoolte vahel. Täpsemalt on MiniCredit teinud tehinguid kümmekonna ettevõttega, mille juhatuse liige on aastaid MiniCreditit juhtinud Vitali Jaroševitš. Laekumiste ja väljamaksete selgituseks on enamasti „vastavalt lepingule“, kuid esineb ka konkreetseid viiteid laenusuhtele.