Äripäeva digiäri arendusjuhiks saab Kerttu Metsar

Kerttu Metsari ülesandeks saab Äripäevas uute digitaalsete äride toetamine, loomine ja käivitamine. Metsar liitub Äripäevaga märtsi alguses.

Metsar lahkus Äripäevast 2016, et juhtida veebiarendusi Postimehes. Äripäevas töötas ta enne seda veebiarenduste juhina.

Metsar ise sõnas: “Mul on ülihea meel, et olen taas Äripäevas. Siin valitsev tarkus ja ärikultuur on minu jaoks vastupandamatud. Äripäeva arengu mõttes oleme loodetavasti millegi fundamentaalselt uue alguses. Minu uus roll Äripäevas on uute ideede loomine ja olemasolevate äride uuendamisele kaasaaitamine.“

Ta kirjeldas ka, kuidas tema arvates Äripäevas edasi liikuda: „Innovaatori rollis tuleb globaalses digiäris toimuvast väga teadlik olla ja mis põhiline - vahendada seda meie ettevõtte ärijuhtidele, et saaksime ühiselt mõelda ja uue sündi elavdada. Et tekiksid konkreetsed äriideed, tuleb võtta aktiivne otsija ja kliendi vajaduste kuulaja roll.“

Kerttu Metsar on töötanud pikalt Delfi loomise ja arendamise juures, tema eestvedamisel valmisid 2015-2016 uue väljanägemisega Äripäeva veebid ning mullu juhtis ta Postimehe uue digivaate ülesehitamist.