Puksiirimonopol nõustus sadamates hinnakontrolliga

Eesti suurim puksiirifirma Alfons Hakans nõustus kehtestama hinnalae, et lõpetada konkurentsiameti uurimine, ega ettevõte ei ole turul valitsevat olukorda kuritarvitanud.

Mis on mis ASi Alfons Hakans põhitegevus on sadama- ja merepukseerimise teenuste osutamine. Ettevõtte vedurlaevad osutavad teenuseid peamiselt Eesti ja Soome sadamates ning sidusettevõtete kaudu ka Läti sadamates. Ettevõte käive oli 2016. aastal 31,7 miljonit eurot.

Juba ostutehingu järel avaldati kartust, et ettevõte saab tänu valitsevale seisundile hakata hindu tõstma. Kui varem polnud hindu tõstetud 2004. aastast saadik, siis 2013. aasta algul kasvas küsitav tasu 7,9 protsenti ning 2014. aasta veebruaris 34–59 protsenti. Sõltuvalt puksiiri suurusest oli hinnatõus konkurentsiametil hinnangul ühtekokku 45–72 protsenti.

Puksiirifirma vaidles vastu, väites, et ettevõte ei ole monopoolses seisundis, sest iga sadamat tuleks võtta eraldi turuna. Samuti olevat nende varade tootlus olnud väiksem, sest tuleb arvestada laevadega, mis tavaliselt on Soomes või Lätis, aga mida kasutatakse ka Eestis puksiiritöödel.

Mullu detsembris tegi Alfons Hakans lõpuks pakkumise, et hindu hoitakse sellisel tasemel, kus järgmise kuue aasta jooksul ei ületa ettevõtte varade tootlikkus Eestis keskmiselt 12 protsenti ning ühegi aasta piires 15 protsenti.

Alfons Hakans AS pidas vajalikuks rõhutada, et kohustuste pakkumisega ei tunnista ega mööna ettevõtja mistahes viisil, et tema sadamapukseerimise hinnad Eesti sadamates on või on olnud konkurentsiseaduse mõttes ebaõiglased.

Konkurentsiamet leidis, et sellised tingimused rahuldavad neid, ning lõpetas menetluse. „Ehkki 12protsendiline varade tootlus on mõnevõrra kõrgem, kui ameti esialgses hinnangus sisalduv 7,2 kuni 8,92 protsenti, tuleb arvestada, et Alfons Hakans ASi konkurentsirisk on mõnevõrra suurem kui tüüpilistel hinnaregulatsioonile allutatud ettevõtjatel,“ märgitakse konkurentsiameti otsuses.