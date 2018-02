„Krüptoraha ma euro vastu vahetada ei kavatse“

Ainult tellijale

Investorit ja krüptoentusiasti Liina Laas-Billsonit tuntakse internetis EstonianTraderi nime all. Liina, kes on töötanud Inglismaal Bank of Americas ning oli hiljem Eesti Krüptoraha Liidu loomise juures, toimetab praegu bitcoini kauplemisplatvormiga Paxful.

Ei, ma liigutan neid kogu aeg. Kui osalen ICOs ja tokeni hind hiljem tõuseb, siis niipea, kui leian, et hind on piisavalt kõrge, vahetan ma tokenid bitcoini või ethereumi vastu – juhul, kui need pole sel hetkel tõusnud. Siis ma ootan, kuni bitcoin ja ethereum kallinevad ja kannan raha väikestesse tokenitesse, mille hinnal ma näen tõusuvõimalust.

Mis hetkel te ICOst väljute?

Ootan, kuni tokeni hind tõuseb ja siis müün. Kui hind uuesti langeb, ostan seda jälle.

Kuidas te määrate selle, kas hind on kõrge või madal?

Oi, see on keeruline…

Kui kiiresti te müüte tokeneid pärast ICOt? Aasta, nädala pärast?

Näiteks IOTA ICO oli 2015. aastal. Oktoobris oli tokeni hind 30 senti, detsembri lõpus 4 dollarit.

Ja teie müüsite?

Jaa. Ma jälgin, kuidas hind liigub ja millise aja jooksul. Kui hind kukub alla dollari ja püsib seal teatud aja, siis on selge, et tasub osta - aga näiteks 3 dollari peal müüa.

Millal te plaanite krüptovaluutadest väljuda?

Praegu on selleks kehv aeg. Ma muidugi tõstan vara ühest kohast teise, aga vahetada krüptovaluutat euro vastu lähiajal ei kavatse.

Isegi oma bitcoine ei kavase müüa?

Ei.

Paljud räägivad, et krüptovaluutad on üldiselt meie tulevik, aga näiteks bitcoini puhul öeldakse, et see on vananev tehnoloogia?

Seda räägitakse juba pikka aega ja ilmselt jäädaksegi rääkima. Bitcoini põhiline kasutus on praegu store of value ehk investeeringud. Maksevahendina see ei tööta, sest komisjonitasud on liiga kõrged. Kuid töötatakse selle kallal, et seegi probleem lahendada. Näiteks võib selliseks lahenduseks saada Lightning Network. Bitcoin ei seisa paigal, pidevalt ilmub uusi arendusi, nii et vaevalt see lähiajal välja sureb.

Kas hea ICO otsimiseks on coinmarketcap.com hea koht?

Jaa, aga siiski tasub vaadata, kas sellel lehel väljakuulutatud krüptovaluuta kapitaliseerimine on ka päriselt olemas. Kui on välja kuulutatud, et kapitaliseerimine on 5 miljardit dollarit, siis tasub hinnata, kas ettevõte on seda ka väärt. Kas ka tegelikult võib ta perspektiivis maksta 5 miljardit.

Kuidas on krüptovaluutat kõige ohutum osta? Kas börsilt või mingi teenuse või vahendaja kaudu?

Börsilt on kõige odavam. Coinbase on neist kõige populaarsem börs. Tõsi küll, sel on kõrged komisjonitasud, aga sealt saab krüptovaluutat osta ürpris kiiresti. Praegu on põhiprobleem selles, et nõudlus on nii suur, et näiteks eurode eest krüptovaluuta ostmiseks pead saatma neile oma dokumendid – kõik need KYC ja IMLi regulatsioonid. Soovijaid on palju. Suvel kulus mul Krakeni börsil enda kinnitamiseks kuu aega. Kujutage ette, et te tahate osta 3000 euro eest bitcoini. Möödub kuu, hind on juba 5000 juures.

Krüptovaluutat võib osta ka peer-to-peer platvormidelt ehk siis teistelt inimestelt. Seejuures tagavad platvormid, et müüja ei haihtu rahaga pärast seda, kui talle on ülekanne tehtud. See on kindlasti kõige kiirem variant.

Kas bitcoini on mõttekam hoida mälupulgal või peaks usaldama börse?

Börse mina ei usaldaks. Sinna murtakse sageli sisse, need lähevad pankrotti. Kui sa iga päev ei kauple või kui arvel on suur summa, siis on mõistlik osta vastav rahakoti-riistvara, kas Ledger Wallet või TREZOR. Ja hoida oma vara kindlas kohas. Kindlasti on vajalik ka backup, kirjutada paberile koodid, mida on vaja tuvastamiseks. Ja nende paroolide hoidmine pilves on halb mõte. Kõige parem, kui need on väljaspool internetti ja ka neist tuleb teha mitu koopiat.