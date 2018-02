Soome sai veel ühe Michelini tärniga restorani

Autokummifirma Michelin jagab restoranidele oma hindamissüsteemis Michelini tärne, restorani puhul hinnatakse nelja asja: toidu maitset, disaini, peakoka “käekirja” ehk köögi isikupära ning hinna ja kvaliteedi suhet.

Üks tärn tähendab, et see on väga hea restoran oma klassis; kaks tärni tähendab, et selle restroani pärast on põhjust muuta reisi marsruuti; kolm tärni tähendab, et selle restorani pärast on põhjust ette võtta eraldi reis.

Igal aastal hinnatakse restorane ümber, nii et tärni võib ka kaotada.