Kütuseturul vahetub liider

Suured saavad uusi jaamu ehitada

„Eesti turg on jagatud nelja suure operaatori vahel ja on piirkondi, kus turu kontsentratsioon on saavutanud küllastuspunkti. Lähiajal keskendutakse ostetud tanklate integreerimisele oma võrku,“ märkis Olerexi suuromanik. Kel jätkub võimekust, see töötab Moppeli sõnul uute jaamade arendustega. „Meil Olerexis on laual mitu uue tankla projekti, millest mõne loodame sel aastal ehitusküpseks saada,“ lisas ta.

Järgmine konsolideerumislaine võib Moppeli arvates turgu tabada pärast uue tagatiste korra rakendumist, kui tagatisraha suurus hakkab sõltuma käibest, mis mõnele firmale tähendab mitmekordset tõusu. „See võib sundida väiketanklaid oma uksi sulgema,“ tõdes Olerexi suuromanik.