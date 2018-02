Soome ärimehe kahtlane surm Ugandas võis olla mürgitamine

Paar nädalat tagasi leiti Uganda pealinna Kampala luksushotellist oma voodilt surnuna Soome ettevõtja – Soome ja Uganda meedia väitel ta mürgitati.

1971–1979 valitses Ugandat diktaator Idi Amin, kes tuli võimule sõjaväelise riigipöördega. Ugandas kestab 1987. aastast relvakonflikt president Yoweri Museveni juhitava keskvalitsuse ja usuliselt motiveeritud relvarühmituse Issanda Vastupanuarmee vahel, milles on hukkunud üle 10 000 ja oma kodu kaotanud üle 80 000 inimese.

Ühtedel andmetel esindas ta Ugandas Soome valitsusega seotud sõjatööstusettevõtteid ning oli ärireisil koos endise Soome kommunikatsiooniministri Suvi Lindéniga. Teräsvuoril olid Ugandas kaasas ka mõned Soome sõjatööstuse firma Patria toodete näidised.

Lindén on kommenteerinud, et nad olid Ugandas kontaktide loomise eesmärgil – temal on kommunikatsiooni taust ning Teräsvuoril küberjulgeoleku oma. Lindén, kes oli Teräsvuori surma ajal samuti Ugandas, ööbis teises hotellis.

Soome välisministeerium on omakorda kinnitanud, et Soome riigil ei ole mingit plaani müüa Uganda valitsusele relvi.

Mis Teräsvouori hotellitoas toimus, pole teada. Turvakaamera pildilt on näha, et õhtul kella 11 ajal lahkus hotellist tema elukaaslane, Ugandast pärit Faridah Nagayi, kes naases öösel kella 1 ajal, käes kilekott, milles tema väitel oli alkohol. Politsei aga kinnitab, et alkoholi jälgi hotellitoas polnud. Soomlase surmast teatati hommikul kella 10.30 ajal. Tema elukaaslane, keda peetakse Teräsvuori Ugandas ärikontaktide otsimise võtmeisikuks, on koos oma vennaga kahtlustatavana kinni peetud.

Soomes kahtlustatakse, et Lindén ja Teräsvuori käisid Ugandas müümas valitsusele nuhkvara opositsiooni järele luuramiseks, sest Teräsvuori tegeles küberturvalisusega. Nii Lindén kui ka Teräsvuori on Soome juhtiva Koonderakonna liikmed ning Teräsvuori kandideeris valimistel Vantaal, lisas Yle.