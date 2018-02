Keskpäevast saati on kaardimaksed osaliselt häiritud.

Kell 13.30 teatas ettevõte, et häired on kõrvaldatud: "Ajavahemikul 12:16-13:00 esines häireid kaartide ristkasutuses. Täpsemad põhjused on väljaselgitamisel," teatas Nets pressiteate vahendusel.