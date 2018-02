Rajatiste ehitus tegi ootamatu kasvu

Pertens tõdes, et elu on näidanud, et riikides, kuhu Eesti ehitusettevõtjaid oma teenuseid ekspordivad, on kohalikud tegijad ja keegi ei oota, et välisriigi ettevõte tuleks ja teeks seal mingisugused tööd ära, sest kõik tahaksid seda ise teha. „Ehitusteenuse eksport ei ole kindlasti lihtne, see eeldab põhjalikku turu tundmist ning arvestatavat rahalist ressurssi, et sealsel turul püsida. See on tõsine ettevõtmine.“

Tänavuse aasta kohta ütles Pertens, et see tõotab tulla sarnane eelmisega. „Eks turul olijad loodavad muidugi väikest kasvu, aga mingit väga arvestatavat hüpet näha ei ole. Välja arvatud juhul, kui saaks käima need tehnovõrkude ehituse projektid või veemajandusprojektid, millele väidetavalt on Euroopa Liidu abiraha olemas, aga mis on kasutamata ja mida siis ei ole saadud käima. Seal võib tekkida mingisugune tõus ja tõenäoliselt ka elektriehituses, aga muus osas võiks arvata, et on suhteliselt sarnane eelmise aastaga.“