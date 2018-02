Valijate suurima toetusega on Reformierakond

Turu-uuringute AS lasi seekord vastajatel nimetada ka oma teised eelistused, mis kokku näitavad erakonna potentsiaali võita toetajaid ka nende valijate seast, kes praegu toetavad mõnda teist erakonda.

Kolmandal kohal on EKRE (24 protsenti), kellel on esimesi ja teisi eelistusi ligikaudu võrdselt.

Järgnevad sotsiaaldemokraadid (20 protsenti), Isamaa ja Res Publica Liit (17 protsenti) Vabaerakond (13 protsenti) ja Rohelised (9 protsenti). SDE-l, IRLil ja Vabaerakonnal on kõigil teisi eelistusi ligikaudu kaks korda enam kui esimesi. See näitab, et kuigi nad ei kuulu valijate esimese valiku hulka, ollakse valmis ka nende poolt häält andma.

Turu-uuringute AS küsitles 7. kuni 20. veebruarini ERR-i uudistetoimetuse tellimusel näost-näkku meetodil 1011 inimest nende kodudes.

