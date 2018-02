Kas tema võiks olla Angela Merkeli mantlipärija?

Mõne kuu eest Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli kodupartei Saksa Demokraatliku Liidu peasekretäriks saanud Annegret Kramp-Karrenbauerit peavad mitmed analüütikud Merkeli võimalikuks mantlipärijaks.

RaboResearchi vanemökonomist Daniel van Schoot kommenteeris CNBC-le, et Kramp-Karrenbauerit nimetatakse juba mini-Merkeliks, kuna ta sarnaneb märkimisväärselt praeguse liidukantsleriga. “Ta on tsentrist ning väga osav partei erinevate poolte ühendaja,” kommenteeris van Schoot. “Just nagu Merkel.”

Kramp-Karrenbauer sai partei peasekretäriks enda jaoks heal ajal, kuna tal avaneb võimalus demonstreerida, mil viisil valijate toetust kaotavad kristlikud demokraadid taas ree peale saada võiksid. Teiste seas maadleb partei ka populistliku erakonnaga Alternatiiv Saksamaa Jaoks (AfD).

55aastane Kramp-Karrenbauer sai poliitikaentusiastide seas laiemalt tuntuks, kui temast sai Lääne-Saksamaal asuva Saarlandi liidumaa peaminister. Sealt sai alguse ka tema tähelend – Merkel näib Kramp-Karrenbauerit usaldavat, kui nõnda pisikese liidumaa juhi kogu erakonna peasekretäriks määrab.

“See roll annab talle võimaluse end Saksamaal ja ka parteisiseselt tuntuks teha,” ütles uuringufirma Teneo Intelligence asedirektor Carsten Nickel.

Teised tahavad ka

Siiski on Merkeli mantlipärijat nimetada veel ehk mõnevõrra vara. Merkel on Saksamaa eesotsas olnud viimased 12 aastat ning öelnud, et ka järgneval neljal aastal on ta valmis liidukantsler olema.

Samas on poliitikaringkondades liikumas peale Kramp-Karrenbaueri veel teisigi nimesid, näiteks aserahandusminister Jens Spahn, kes saab van Shooti sõnul kindlasti ministriportfelli, kui Merkel esmaspäeval kristlike demokraatide ministrikandidaadid nimetab.

“Ärgem astugem siin ämbrisse. Saksamaa liidukantsleritel on olnud alati probleeme oma mantlipärija nimetamisega. Kui Merkel erru läheb, võib tegelikult kõik nullist peale alata,” hoiatas Nickel.