Tagasi 17.06.25, 13:45 Swedbanki valdkonnajuht: pensionisüsteem olgu tulevikupoliitika tööriist, mitte populismi relv Eesti ühiskond vajab pikemaajalist, poliitilisest tsüklist sõltumatut pensionistrateegiat, mis annaks inimestele kindlustunde ja stabiilsuse, kirjutab Swedbanki pensioni valdkonnajuht Kaire Peik.

“Väärikas ja turvaline pensionipõlv ei teki iseenesest ega ole ainult riigi või panga vastutus – see on ühine teekond, mille kujundavad tänased otsused,” kirjutab Kaire Peik.

Foto: Liis Treimann

Viimastel kuudel on pensioniteemaline diskussioon taas esile kerkinud. Arutatakse, kas II sammas on end õigustanud, kui palju peaks inimene ise panustama ja kuidas mõjutab inflatsioon meie tulevasi väljamakseid. Need küsimused ei puuduta üksnes majandusanalüütikuid või poliitikakujundajaid, vaid igaüht, kes loodab kunagi väärikalt pensionile jääda.