Väikeõlletootjad laienevad hoogsalt

Sarnaselt Põhjalaga on ka Tankeri käibe kasvu taga välisturud. “Eestis on käsitööõlle turu kasv aeglane, ca 15 protsenti,” selgitas Tammela. Kuna õlleturg tervikuna on languses, on ainult sellisele turule keskendudes investeeringuid riskantne teha, lisas ta. Peamiselt ekspordib Tanker õlut Soome ja Rootsi. Tammela tõdes, et nõudlus on kõva ning ka nemad toodavad praegu oma võimete piiril.

Tammela arvates ei ole aktsiisi tõus seni väiketootjate arengut oluliselt mõjutanud. Kui aga tuleb suvi, siis on näha, kas see toob endaga kaasa ka tavapärase arvu Soome turiste, märkis Tammela. Tema sõnul piirikaubandus Lätiga väiketootjaid ei mõjuta. “Aktsiis tõusis kõigile ühe ja sama protsendi jagu. Meie klient on lihtsalt pisut teise profiiliga ega osta õlut omale kastide viisi koju. Pigem võib käsitööõlle turgu võrrelda veinituruga,” selgitas ta.

Oodatakse õigeid soomlasi

Ka Tanker avab koostöös poega Uba ja Humal märtsi algul Tallinna kesklinnas tap-room’i, rääkis Tammela. “Meil oligi sellist kohta vaja, et presenteerida oma tooteid ja teha turundust lisaks kohalikule turule ka Soome turistile,” rääkis ta.

Stereotüüpne kuvand, nagu käiksid Soome turistid Eestis ainult kohvriteviisi kodumaist õlut tagasi Soome tassimas, ei vasta Tammela sõnul tõele. “Üks inimtüüp on see, kes võtab termoses kohvi kaasa, võtab oma õlled ja läheb tagasi. Teine tüüp on aga see, kes käib restoranis, ööbib siin ning tahab kohalikku kultuuri tunda saada,” iseloomustas ta.

Täiendavate investeeringute tegemiseks on Tankeril plaanis kevadel hakata ühisrahastuse platvormil raha kaasama. “Tegu on uue tehase sisseseade jätkuga. Lisaks pruulikojale on meil ka villimis- ja muid seadmeid vaja suuremaks ja kiiremaks muuta. Tahame anda inimestele samuti võimaluse saada osa käsitööõlle eduloost,” rääkis Tammela.