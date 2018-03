Kohus: Rosimannused ei osalenud Autorollole kahju tekitamises

Roode vastutab

Ringkonnakohtu kolleegiumi arvates saab Siim Roode tegevuse puhul tahtliku heade kommete vastase käitumisena käsitleda tegevust alates AutoHillsi asutamisega seonduvast, kuna selle tagajärjel muutus Autorollo püsivalt maksejõuetuks.

Vaatamata sellele, et kõigile tehingutele on alla kirjutanud Väino Pentus, leiab kolleegium, et kõik AutoHillsi asutamisega ja osa võõrandamisega seotud tehingud ja toimingud korraldas Roode ja Väino Pentus nõustus tema tegevusega.

Kolleegium leidis, et Roode tegevuse ja Autorollole tekkinud kahju vahel on põhjuslik seos. Juhul kui Roode ei oleks korraldanud Autorollo likviidsete põhivahendite võõrandamist kohase vastusoorituseta, oleks Autorollol olnud isegi juhul, kui majandustegevus poleks uuesti käivitunud, võimalik need ise müüa ja vältida maksejõuetuks muutumist viisil, kus enamiku võlausaldajate nõuded jäid täies ulatuses rahuldamata.

Arvestades asjaolu, et Roode oli vandeadvokaat, kellel on eeldatavalt kõrgtasemel teadmised õigusvaldkonnas, ja seda, et ta on tegutsenud pikemat aega äriühingute nõustamisel, sh ka maksejõuetusega seoses, siis Roode, asudes käsundit täitma viisil, kus ta pidi ette nägema, et isik, kellele ta teenust osutab, muutub tema tegevuse tulemusel maksejõuetuks, põhjustas kahju tahtlikult.

Alates AutoHillsile kogu Autorollo likviidse põhivara üleandmisest pidi Roode ette nägema, et Autorollo muutub selle tagajärjel püsivalt maksejõuetuks ja ei ole võimeline äritegevust jätkama ega oma kohustusi täitma.

Ringkonnakohtu otsuse peale võib kassatsiooni korras edasi kaevata riigikohtusse.

Kolmandat korda ringkonnakohtus

Esimesel korral mõistis ringkonnakohus Keit Pentus-Rosimannuselt, Rain Rosimannuselt, Siim Roodelt ja Njord advokaadibüroolt Autorollo pankrotihaldurite kasuks solidaarselt välja ligi 164 000 eurot ning viivise. Teisel menetlemisel jättis ringkonnakohus aga kõik nõuded rahuldamata. Eelmise aasta maikuus saatis riigikohus asja ringkonnakohtule tagasi juba kolmandat korda otsuse tegemiseks.

Autorollo pankrot kuulutati välja 2011. aastal ning aasta hiljem esitasid pankrotihaldurid ligi 580 000-eurose tsiviilhagi Keit Pentus-Rosimannuse, Rain Rosimannuse ja vandeadvokaat Siim Roode ning Roode osalusega ettevõtete Roode & Partnerid ning MAQS Law Firm advokaadibüroo vastu.