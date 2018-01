Autorollo tsiviilasjas kaalumisel kompromiss

Roode-Rosimannuse kirjavahetus Järgnev kirjavahetus toimus 12. mail 2010. aastal ehk mõni päev enne AutoHillsi asutamise otsustamist 17. mail. Kirjavahetuses tasub tähele panna, et Rosimannus räägib Autorollo tegevusest, millest osa pidi toimuma pärast kirjavahetust ehk tulevikus (vt kuupäevi). Rosimannuse kiri Roodele 12.05.2010 kell 18:08 Paluksin klaari lühianalüüsi, millised riskid võivad realiseeruda juhatuse liikmel seoses firma seisundi ja 20.05-20.06 tegevusega? Rain Roode kiri Rosimannusele 12.05.2010 kell 18:33 Loodetavasti homme adekvaatne majandusseis (kohtun homme 09.00 Kibbermanniga (Erkki Kibbermann oli Rosimannuse leitud finantsnõustaja – toim)), siis saab otsustada, missugused sammud lõplikult astuda. Vastuseks eelkõige seoses sellega, mis on toimunud kuni 01.05 – edasine on vaid tagajärg. Peaasi on pankrotiavaldus esitada – sellega viivitamine on karistatav. Rosimannuse kiri Roodele 12.05.2010 kell 18:37 OK. Mõtlesingi 20.04-20.05. Kirjutasin valesti. Anna siis märku, mil ja kes peab esitama. Rain

Rain Rosimannuse kirjad nüüd asjas tõendid

Hageja jaoks olulise sammuna võttis kohus vastu hageja tõendid, milleks oli Rain Rosimannuse kirjavahetus Siim Roodega 2010. aasta maikuust. Hageja esindaja vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik advokaadibüroost LEXTAL sõnas, et tegemist on oluliste tõenditega, mis võimaldavad paremini seostada Autorollo juhtimise ülevõtmist ja tagajärgi.

Tõendid said nad nüüd kohtule esitada seetõttu, et neist sai hageja alles siis teada, kui Siim Roode ise esitas need paralleelselt käinud kriminaalmenetluses.

Arne Ots märkis kohtule, et Rain Rosimannus küsis Väino Pentuse kui juhatuse liikme võimaliku vastutuse kohta ning kirjavahetus puudutab pankrotiavalduse esitamist.

Kohus asus apellatsioonkaebust arutama

Vaidlus jätkus hagejate nõudes, mis puudutab OÜ AutoHills asutamist ja Autorollo vara sellele üleandmist.

Olavi-Jüri Luik sõnas, et on rida näiteid, mis tõestavad, kuidas kolmik Keit Pentus-Rosimannus, Rain Rosimannus ja Siim Roode tegi Autorollos juhtimisotsuseid.

Arne Ots väitis vastu, et mitte ükski tõend ei viita, et Rain Rosimannus oleks OÜ AutoHills asutamisel kedagi mõjutanud või ise midagi teinud. Ta lisas, et ka kriminaalasjas ei leitud Rosimannuse osalemist Autorollo maksejõuetuse põhjustamisel.

Keit Pentus-Rosimannuse esindaja Vaher märkis, et ka tema kliendil pole AutoHillsi asutamisega mingit seost. See, et Pentus-Rosimannus saatis 2010. aasta aprillis e-kirju, oli tingitud isa haiglasse sattumisest ning tütar lihtsalt vahendas suhtlust isaga. „Need meilid seostuvad infovahetusega ja ta pole vastu võtnud juhtimisotsuseid,“ kinnitas Vaher.

Kostjate esindajad imestasid ka, mis skeemidest hageja räägib, kui AutoHillsi asutamisse olid kaasatud Autorollo pankadest võlausaldajad ning ka suurim võlausaldaja Port One OÜ.

Kolmandat korda ringkonnakohtus

Ringkonnakohus mõistis nõudes, mis puudutab OÜ AutoHills asutamist ja Autorollo vara sellele üleandmist, esimesel korral Keit Pentus-Rosimannuselt, Rain Rosimannuselt, Siim Roodelt ja NJORD Advokaadibüroolt Autorollo pankrotihaldurite kasuks solidaarselt välja ligi 164 000 eurot ning viivise. Teisel menetlemisel jättis ringkonnakohus aga kõik nõuded rahuldamata. Eelmise aasta maikuus saatis riigikohus asja ringkonnakohtule tagasi juba kolmandat korda otsuse tegemiseks.

Samuti jätkus vaidlus selle pärast, kas rahuldada hagejate neljas ja viies nõue NJORD Advokaadibüroo OÜ ja Siim Roode vastu. Need puudutasid Autorollo võlgnike võlgade tasumist Autorollo asemel kolmandatele isikutele ja Autorollo vara (auto, haagised, sülearvuti ja kontoritarvikud) väidetavat kõrvaletoimetamist.

Praeguseks on kohtuasjas materjali kogunenud 22 mahuka köite jagu.