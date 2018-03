Erakliinikud ootusärevuses

Tasub Teada Näited valikupartnerite hanke muudatustest võrreldes 2014. aastaga: Pärast pakkumuste esitamise tähtaja lõppu ei saa enam esitatud pakkumust muuta. Hindamiskriteeriumeid peab saama hinnata andmebaaside või dokumentide alusel. Varasema lepingu täitmise hindamisel võetakse arvesse raviasutusele esitatud korduvaid nõudeid erialati. See tähendab, et korduvad nõuded ühel erialal ei mõjuta teiste erialade pakkumuste hindamist. Allikas: haigekassa

Kliiniku juhi Andrei Sõritsa sõnul on tulemuseks see, et Elite teeb näiteks laparoskoopiad, laparotoomiad, hüsteroskoopiad patsientide raha eest ja samas piirkonnas ravilepingule kandideerinud uustulnuk pole teinud selle aja jooksul ühtegi sellise kategooria operatsiooni, kuna neil puudub vastav pädevus. "Jagatakse ravijuhte, kuid sisu pole oluline, keerulised operatsioonid ja väikesed operatsioonid konkureerivad koos," toob Sõritsa välja, viidates Medita erakliinikule.

Haigekassa seisukoht on aga, et konkurss on avatud kõigile lepingut soovivatele teenuseosutajatele ja haigekassal on kohustus kohelda kõiki hankeprotsessis osalejaid võrdselt ning jälgida, et kõik hindamiskriteeriumid oleksid eesmärgi suhtes proportsionaalsed, asjakohased ja põhjendatud.

Viimsis tegutsev Fertilitas on Eesti üks vanimaid erakliinikuid ja tähistab sel aastal 25. tegutsemisaastat. Paugu pani lepingukärbe ka neile. Näiteks, kuigi päevakirurgilist mahtu saadi küll soovikohaselt, jäid nad ilma günekoloogia statsionaarse ravi lepingust. Selline seis tekitab haigla juhi Ivo Saarma sõnul aga probleeme.

"Me ei tea ette, millal võib päevakirurgilise tegevuse korral tekkida vajadus haiglaravi järele," ütleb ta. Lahendus võiks Saarma hinnangul olla, et kõigil teenuseosutajatel, kel on päevakirurgiline tegevus, peaks olema ka väike haiglaravimaht puhuks, kui on keerulisemad lõikused.

Ebaõiglane kohtlemine häirib

Leping kadus või vähenes oluliselt muudelgi erialadel. Saarma meenutab, et toona nelja aasta eest sai partnerite valikukriteeriumite kohta tehtud haigekassale palju kriitikat. Näiteks võeti konkursil kandidaadilt punkte maha, kui haigekassa oli eelmisel lepinguperioodil ettekirjutusi teinud. Seejuures pole vahet, kas ettevõttel on aastas 100 ravijuhtu või 10 000. "Kas saja juhuga raviasutus, kellele ei ole ettekirjutusi tehtud, on parem kui 10 000ga, aga kus on üks ettekirjutus?" küsib ta. Sama on ravivigadega – erialati on nende esinemise risk erinev, ent eksimuse tuvastamisel ühel erialal võetakse hindamisel punkte maha ka kõigil teistel erialadel, kus lepingut taotletakse. "Sellega luuakse teadlikult eelis ühe erialaga ja ajaloota raviasutustele mitmeprofiilse, suurte töömahtudega raviasutuse ees," ütleb Saarma.

Ehkki sel aastal pakkumisele tulevaid erialasid veel teada ei ole, kinnitab Saarma, et tahaks jätkata kõikidel erialadel, kus ollakse tugevad ja haigekassale pikaajaline lepingupartner. See on ka majanduslikult oluline, et kliinikul oleks võimalik plaane teha.

Näiteks peaks sel aastal valmima Fertilitase majas esmatasandi tervisekeskuse korrus, millest vähem kui pool katab ELi abiraha, ülejäänud tuleb kliinikul endal panustada. Samuti on koos vallaga kavas ehitada laste ja noorte sotsiaalkeskus, et see omakorda integreerida kliiniku eri- ja perearstiabi tegevusega. Kõik see nõuab rahalist stabiilsust.