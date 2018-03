Nelja Energia käive tegi võimsa hüppe

Ainult tellijale

President Toomas Hendrik Ilves Nelja Energia Pakri poolsaare tipus asuva tuuliku all.

Nii Eesti kui ka kogu Baltikumi suurim taastuvenergiatootja Nelja Energia käive kasvas mullu pea poole võrra ning ulatus Eesti, Läti ja Leedu peale kokku üle 69 miljoni euro.

Eelmisel aastal tõi Nelja Energia turule uusi tootmisvõimsusi, samuti toetas tulemusi keskmisest tugevam tuul. „Nelja Energia käibe hüppelise kasvu taga on osaliselt Šilute tuulepark Leedus, mis valmis küll 2016. aastal, kuid töötas mullu esimest korda terve majandusaasta vältel," rääkis Nelja Energia juht Martin Kruus.

Lisaks suurele koguvõimsusele on selles tuulepargis uue põlvkonna tuulikud, mille tehnoloogia on ligi poole efektiivsem, märkis ta. "Lisaks käivitasime eelmisel aastal oma esimese elektri ja soojuse koostootmisjaama ning pelletitootmise Lätis, mille tulu moodustab kuuendiku meie käibest," lisas Kruus.

Nelja Energia kontserni puhaskasum oli möödunud aastal 10,7 miljonit eurot, aasta varem 8,7 miljonit eurot. Kulumieelne kasum (EBITDA) kasvas 24 protsenti, 45 miljonile eurole.

Kõikide Nelja Energia tuuleparkide võimsus on kokku 287 megavatti, firma varad on väärt enam kui 439 miljonit eurot. Firma viimase aja suuremad projektid on 60megavatine Šilute park, mullu 77 000 tonni pelleteid tootnud tehas Lääne-Lätis ning 7megavatine Tooma tuulepargi laiendus Eestis.

Otsib ostjat