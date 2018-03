Coca-Cola plaanib ajaloo esimest napsi

Coca-Cola kavatseb välja tulla oma 125aastase ajaloo esimese alkohoolse joogiga – selleks on alcopop-stiilis tooted Jaapanis, kirjutas BBC.

Ettevõte tahab ära kasutada riigi kasvavat huvi joogi Chu-Hi vastu – see on gaseeritud jook, millele on kraade lisatud kohaliku kange alkoholi shochu’ga. Jook on enamasti kangusega 3–8 kraadi.