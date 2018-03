Legendaarne kohtutäitur Urmas Tärno kaotas töö

Justiitsminister Urmas Reinsalu vabastas 1. märtsil ametist kohtutäitur Urmas Tärno.

Tärno vihjab, et ametist vabastamine on osaliselt seotud aastatetaguse võlaga, mis puudutas kaubalaeva OMG Tosno müüki. Tärno pani selle aprillis 2010 enampakkumisele, kuid ei kandnud laekunud raha kohe võlausaldajast Peterburi pangale edasi.

Tärno ütles, et valmistab koos advokaatidega ette pabereid otsuse vaidlustamiseks halduskohtus, kirjutas Eesti Ekspress . Vabastamise hetkel oli tal käsil umbes 43 000 võlanõuet, eile tegeles mees toimikute üleandmisega kohtutäitur Kaire Põltsile.

Eelmisel aastal esitas Tärno kohtusse avalduse, et pank unustaks suurema osa tema võlast, muidu võivat pankrotistuda nii tema ise kui ka Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda ning võla peavad tasuma maksumaksjad, kirjutas Eesti Ekspress.

Äripäev kirjutas laevamüügijuhtumist 2013. aastal. Glimstedti büroo advokaadid Indrek Leppik ja Martti Peetsalu küsisid toona, kuidas on võimalik olukord, kus kohtutäitur müüb küll võlanõude katteks vara maha, aga võlanõudjale väljamakse tegemisest keeldub.

Just sellisesse olukorda sattusid nad oma kliendi ehk Venemaa Bank Sankt-Peterburgi esindajatena. Et raha kätte saada, on nad juba mitu aastat kohtutäitur Urmas Tärnoga erinevates kohtuastmetes vaielnud, ent olid seni saanud väljamaksmisele kuuluva summa kätte vaid osaliselt.

Seejuures on kohtud andnud Tärnole ülikarme hinnanguid, kirjutas Äripäev. Näiteks on viimase asjakohase kohtuotsuse põhjal “tuvastatud kohtutäituri tahtlik seaduserikkumine täitemenetluse läbiviimisel”. Distsiplinaarmenetluse täituri tegevuse suhtes on algatanud ka justiitsministeerium.

