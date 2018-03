Eesti turism võidab Vene majanduse kosumisest

Välisturiste tuleb juurde

Tallinna hotelle haldava Tallink Grupi kommunikatsioonijuhi Katrin Lingi sõnul näitavad Vene turistide majutused pidevat kasvu. “Sel aastal ulatub see umbes 5 protsendini. Eesti ja Venemaa vahel on head transpordiühendused ja asume Vene turisti jaoks mugavalt lähedal,” ütles Link. Tema sõnul tõmbab Vene turisti Eestisse spaa-puhkus, Eesti toit, Tallinna vanalinn ja muuseumid. Äärmiselt oluline on, et külalised Venemaalt saavad suhelda ka oma emakeeles.

Lingi sõnul on Tallinki Tallinna hotellides selle ja eelmise aasta esimest kahte kuud võrreldes enim tõusnud Soome, Eesti, Läti ja Suurbritannia külaliste ööbimiste arv.

Loodmaa sõnul on välisturistide arv mõõdukalt kasvanud viimased 12–14 kuud. Samas tuleb eelmist aastat vaadata Euroopa Liidu eesistumise kontekstis, mil just Tallinna kesklinna hotellid olid väga nõutud. Ta lisas, et tööstusharu jätkuv välja­kutse ongi välisturisti meelitamine ja sellega otseselt seotud majanduskasvu viimine pealinnast kaugemale, et inimene kohapeal tajuks oma sissetulekutes ilusaid numbreid riigi statistikas.

“Praegu peatub Tallinnas või selle lähiümbruses 75 protsenti väliskülalistest. Selle trendi suunamine on ettevõtjate ja riigi igapäevane töö,” ütles Loodmaa. “Teine oluline teema on kvalifitseeritud tööjõu saadavus. Tööjõupõud teenindussektoris on kummitanud juba aastaid, kuid viimastel kuudel on see trend veelgi süvenenud ja häid lahendusi ei ole.”

Vilgas näeb, et viie aasta lõikes on välisturistide arv võrreldes siseturistiga olnud stabiilne, muutused on toimunud rahvuste lõikes. Tema sõnul on selle aja jooksul pidevalt kasvanud Läti, Aasia ja natuke ka Leedu turistide arv. “Soome turg seevastu olnud kahanev,” ütles ta. Loodmaa lisas, et Soome on Eesti olulisim turismipartner ning on ilmselge, et muudatused isegi ühe kuu lõikes mõjutavad Eestit päris oluliselt.