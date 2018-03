Trumpi tollidele kolm vastusevarianti

Soome terasetootja Outokumpu tegevjuht Roeland Baan ütles Talouselämäle, et USA on teinud kaubandussõjas esimese käigu. „Nagu kõigis sõdades, nii on ka siin olemas tülinorija, kelle tegevusele peab vastama, et olukord hullemaks ei läheks. Õige tegutsemisega võib Euroopa pinget leevendada, selle asemel et seda juurde kruvida.“

Euroopa Liidu läbirääkimisvõimalusi halvendab USA suhtumine Saksamaasse, kes terasetollide pärast ka kõige rohkem kannatab. Ühendriikidele ei meeldi, et Saksamaa ei panusta kaitsekuludesse NATOs kokku lepitud 2 protsenti riigi SKPst.

Tollide pearaskus peab aga mõju avaldama Aasiale. Baani sõnul on maailma roostevaba terase turu suurus 40 miljonit tonni aastas, Hiina sulatamisvõimsus on 30 miljonit tonni. Hiina riik toetab oma teraseahje mitmel moel, mis viib tootmiskulud alla.

Hiina välisminister Wang Yi on USA-le vastanud, et lõppude lõpuks kahjustab see tollidega teisi riike ja iseennast. „Hiinalt tuleb kindlasti asjakohane ja piisav vastus,“ ütles ta. Tema sõnul kahjustavad tollid tugevalt rahvusvahelise kaubanduse normaalset kulgemist.