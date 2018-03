Kuid asjal on teine pool, mis puudutab jäätmelubade väljastamist. Tollane abilinnapea Sarapuu rääkis aasta tagasi Äripäevale, et Tallinnas on varem teistegi vedajate puhul juhtunud, et riigi keskkonnaamet pole õigeks ajaks suutnud luba väljastada, kuid erilist probleemi pole sellest senini tehtud. Sarapuu suunaski teraviku riigi keskkonnaameti poole: kui BWM esitas jäätmeloa taotluse kolm ja pool kuud enne prügi vedamise algusaega ja loa menetlemiseks on ette nähtud kuni kolm kuud, siis miks seda väljastatud pole?

Kohtusse esitatud kaebuses tõi BWM esile, et tavapärase praktika järgi alustavad prügiettevõtjad jäätmeveoga tihti enne, kui neile on jäätmeluba reaalselt väljastatud. Keskkonnainspektsioon leidis 12 000 euro suurust trahvi põhjendades vastu, et senised karistused ei ole siis üldpreventiivselt mõjusad olnud ning määratav karistus peab olema selline, mis paneks kõik valdkonnas tegutsevad ettevõtjad tegema järeldust, et odavam on käituda seaduskuulekalt kui alustada tööd ilma loata.

BWMi juhataja ja omanik Laanjärv ütles kohtus, et tal oli valida, kas jätta prügi üldse vedamata või vedada ilma jäätmeloata. „Valisin selle tee, et alustasin ilma jäätmeloata,“ nentis Laanjärv.

Keskkonnainspektsioon trahvis prügifirmat 12 000 euroga. Harju maakohus jättis BWMi trahviotsuse peale esitatud kaebuse rahuldamata, leides, et avalik menetlushuvi on keskkonnaasjades suur ning tegemist oli tahtlikult toimepandud väärteoga.

Mäletatavasti hakkas BWM Nõmmel prügi vedama eelmise aasta märtsi algusest. Paraku nii saamatult, et senisest märkamatult toiminud teenusest sai igapäevane jutu- ja mureteema. Elanike nurin üle ääre ajavate prügikastide üle üha kasvas ja kaebused jõudsid ka keskkonnainspektsiooni, kus avastati, et BWMil polnud Nõmmel kehtivat korraldatud jäätmeveo luba. Kogu asjale lisas vürtsi juurde abilinnapea Arvo Sarapuu seos firmaga ning kapo uurimine, mis viis kahtlustuste esitamiseni Sarapuule, Laanjärvele ja Sarapuu väimehele Margo Tomingasele.

Avanes masendav pilt, keskkonnaamet on olnud teadlik korduvatest jäätmeloata jäätmete veo juhtumitest. Perioodil 2009–2017 nende saadetud tabelis on selliseid juhtumeid 94. Kindlasti on selliseid juhtumeid veel oluliselt rohkem eelnevatel aastatel. Töövõtuleping on nõutud iga jäätmeloa taotluse juurde ja veo tegelik algus on keskkonnaametile teada.

Kas tunnete, et teie ettevõtet trahvides on käitutud ebaõiglaselt või kuidagi hoopis eriliselt ning seetõttu vaatasite läbi varasemate aastate praktika?

Seaduse järgi peab loa kolme kuu jooksul väljastama või siis keelduma, aga siin on näiteid, kus isegi aastaga ka ei ole suudetud luba välja anda ega keelduda ka. Argo Luude, Eesti Keskkonnateenused AS-i juhatuse liige

Riik on jäätmelubadega vindi üle keeranud

Eesti Keskkonnateenused ASi juhatuse liikme Argo Luude sõnul on igasuguseid jäätmelubasid liiga palju ning keskkonnaamet ei jõua neid menetleda.

Järgneb Luude kommentaar:

"Korraldatud jäätmeveoga on olnud juhtumeid, kus veo aeg on kokku lepitud, elanikele on teated välja saadetud ja kogu korralduslik töö on ära tehtud, siis selgub aga, et keskkonnaamet ei jõua jäätmeluba väljastada.

Seal peab vaatama ka sellist nüanssi, milline jäätmeluba on puudu. Tavaliselt suurematel jäätmevedajatel on olemas maakondlikud jäätmeload, mis lubavad maakonna piires vedada ja siis on ka korraldatud jäätmeveo load, mis lubavad jäätmeid vedada konkreetses korraldatud jäätmeveo piirkonnas.

Kui sul ei ole korraldatud jäätmeveo luba, aga on olemas maakondlik luba, siis ikkagi on olemas riigi poolt väljaantud litsents, et sa tohid jäätmeveoga tegeleda. Kui pole aga üldse mingit luba, siis pole ju teadagi, kas see ettevõte on jäätmeveokõlbulik.

Riik on ise jäätmelubadega vindi üle keeranud. Need on tähtajalised, siis veel kohapõhised jne. Kui ettevõte lõpetab ühes kohas tegevuse ja läheb teise kohta, siis peab uue loa taotlema ja lõpuks on neid lubasid nii palju. Meilgi on neid suurusjärgus 60-70, võibolla isegi rohkem. Mingis mõttes läheb see absurdi, sa ei jõua ise neid jälgida ning keskkonnaamet ei suuda neid välja anda. Seaduse järgi peab loa kolme kuu jooksul väljastama või siis keelduma, aga siin on näiteid, kus isegi aastaga ka ei ole suudetud luba välja anda ega keelduda ka. Lihtsalt menetletakse. Üks põhjus on, et lubasid on palju ja ametnikud ei jõua menetleda.

Me oleme teinud ettepanekuid, et kui loataotlus tehakse ära ja kui riik ei suuda seda luba õigeks ajaks kas siis välja anda või teha keelduvat otsust, siis peaks jäätmevedajal olema õigus vedada jäätmeid nendest tingimustest lähtuvalt, mis taotluses on kirjas. Vedada kuni keskkonnaameti otsuseni.

Oleme nendest probleemidest rääkinud ka riigikogu tasandil ning nendest saadakse aru, aga muudatuste tegemine on nii aeglane. Kümme aastat tagasi rääkisime, et ohtlike jäätmete litsentsidega on asjad kehvasti, kuid senimaani pole muudetud seadust. Loodetavasti võetakse vastu uus keskkonnaseadus, siis läheb see asi natukene leebemaks."