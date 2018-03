Skandinaavia ehitusturul valitseb kaos

Täpset ettekujutust firmade maksuvõlgadest meil pole, kuid uurimise käigus on ilmsiks tulnud sidemed organiseeritud kuritegevusega. Conny Svensson, Rootsi maksuameti rahvuslik järelevalve

Rootsi karmistab kontrolli

Rootsi maksuameti rahvusliku järelevalve koordinaator Conny Svensson tunnistas, et ehitussektorit kimbutavad suured probleemid, mis on loonud ebaausa konkurentsi. “Täpset ettekujutust firmade maksuvõlgadest meil pole, kuid uurimise käigus on ilmsiks tulnud sidemed organiseeritud kuritegevusega. Oleme leidnud ettevõtjatega üksmeele, et kasutusele tuleb võtta karmimad kontrollimeetmed,” rääkis ta.

Kahe aasta eest jõustus ehitusobjektidel uus tööjõu loendamise süsteem. See nõuab, et iga objektil viibija registreeriks end iga päev elektrooniliselt. Andmed kuvatakse maksuametis. Viimane hoiab ette teatamata kontrollvisiitidega pilku peal, et info tõene oleks ja tööjõud platsil seaduslik.

Ebavõrdse konkurentsiga võitlemiseks jõustub selle aasta 1. juunil teinegi lisakohustus. Kui siiani pidid tööandjad maksustatavast tulust mahaarvatava osa esitama iga aasta jaanuaris, siis edaspidi tuleb seda teha iga kuu.



“Ette teatamata kontrollvisiitide ja iga kuu esitatud maksuandmete kombinatsioon loob märkimisväärselt paremad võimalused sektoris toimuvat reaalajas kontrollida,” andis Svensson lootust.

Eestlaste kriminaalsed teod Soomes

Ka Soomes pole olukord parem. Eestlaste kriminaalsed teod Soome ehitusturul jõudsid eelmisel nädalal Eesti meediasse, kui Delfi kirjutas, et Helsingi politsei uurib kolme kogumit, mida seostatakse mustade palkadega. “Me räägime raskest vägivalla tarvitamistest, väljapressimistest, pettustest ja igasugustest kuritegudest, alates ebakainest autojuhtimisest,” vahendas Delfi juurdluse juhi, kriminaalinspektor Petri Rainiala sõnu MTV saatest “Rikospaikka”.