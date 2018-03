Swedbank: Rumeenia nõuded pole kohe aegumas

Swedbanki teatel jääb neile juriidiliselt arusaamatuks advokaat Liis Puidaku väide, justkui aeguks märtsi lõpus ligikaudu 50 Swedbanki võlausaldaja nõue seoses saada tagasi 1,3 miljonit eurot seoses kümme aastat tagasi Rumeenia võlakirjadesse investeeritud summadega.

"Tänaseks on Riigikohus võtnud Nord Hilli kaasuse menetlusse ja kevade jooksul on oodata riigikohtu seisukohta detsembrikuise ringkonnakohtu otsuse osas," märkis Swedbank.

Puidak juhtis tähelepanu, et Nord Hill Land Portfolio emafirma nõukogusse kuulus tehingu toimumise ajal kolm inimest, neist üks Swedbanki esindaja. "Tehingute ajalugu näitab, et maid müüdi eelnevalt ka paberil erinevate osapoolte vahel edasi, millega kergitati kunstlikult kruntide hinda, et näidata maa väärtust investeerijatele kõrgemana. Kui Nord Hill Land Portfolio ei suutnud klientide võlakirju lunastada, soovis pank lunastamise tähtaegu korduvalt pikendada. Võlakirjade pikendamine ka õnnestus, sest kliendid olid investeerimisteenuse osutamise lepinguga andnud pangale vastava otsustusõiguse. Samuti venis pankrotihalduri aruandele tuginedes panga algatusel fondi pankrotimenetluse alustamine," kirjeldas olukorda Puidak.

Pank rõhutas, et ei ole kunagi ajsaga seotud Nord Hill Land Portfoliot ega selle Rumeenia kinnisvaraportfelli juhtinud. "Suure hulga investorite esindajana on Swedbanki töötaja olnud ettevõtte nõukogus üks võrdse hääleõigusega liikmetest ja sellega piirdub meie osalus," teatas pank.

Ettevõte on raskustes juba aastaid ning ühe nõukogu liikmena on Swedbank otsinud lahendusi, kuidas ettevõte likvideerida selliselt, et võlausaldajatel oleks võimalus osa investeeringust tagasi saada, kinnitas pank.

Swedbank sekkus enda teatel investorite üldkoosolekutel aktiivsemalt alates 2010. aastast, kui oli selge, et olemasoleva juhtkonna (mis kattus ka omanike ringiga) vedamisel äritegevuse jätkamine ei ole kuidagi investorite huvides. Järgnesid pikad ja vaevalised lahenduste otsingud. "Lihtsamini öeldes – me aitasime oma investorite huvides, täites hoolsuskohustust, osta projektile lisaaega," märkis pank.

Tänaseks tekkinud olukord on panga vaatenurgast kombinatsioon erinevate huvigruppide vastanduvatest huvidest. "Swedbank esindab endiselt enda portfellihalduse kliente, kelle nimel ka seni ettevõtte nõukogus toimetanud oleme. Ettevõttel on pidevalt olnud olemas maaportfell, mis võiks endiselt olla mõneaastases perspektiivis müüdav," teatas pank.

Samuti märkis Swedbank, et on ühena mitmest nõukogu liikmest leidnud, et ettevõtte juhataja oleks pankrotiavaldust esitades pigem kahjustanud võlakirjainvestorite huve. "Pankrotimenetlus meie hinnangul kitsendab kõigi investorite võimalust mis tahes hüvitist saada. Eeldasime ja arvame ka täna, et ettevõtte rahulik likvideerimine andnuks investorite jaoks paremaid tulemusi. Oleme täitnud ja täidame ka edasi hoolsuskohustust oma klientide suhtes," teatas Swedbank.